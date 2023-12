Maestra se desborda en llanto tras leer los deseos de Navidad de sus alumnos

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- La temporada navideña es una de las que más conmueve los corazones, destapa nostalgia y lleva a varios al borde de las lágrimas. Este es el caso de una profesora que compartió un video en TikTok en el que contaba la lista de deseos de sus alumnos para Navidad, todo esto acompañado del llanto por la desigualdad entre sus estudiantes y la dura realidad a la que algunos de ellos se enfrentan día tras día.

Se trata de Cheri Guy, quien trabaja como profesora de inglés en Desert Pines High School en Las Vegas. Su clip en el que platicaba acerca de los regalos anhelados por los pequeños se volvió viral rápidamente, alcanzando miles de vistas, likes y comentarios. La maestra entró en detalles y explicó que la escuela en la que trabaja tiene un programa llamado Wishmas en el que los niños desean de obsequio antes de las vacaciones de invierno. Además, los menores también pueden decir por qué ese artículo era importante para ellos. Ante la cámara podemos ver a una docente intentando contener el llanto -sin éxito- mientras leía algunas de las propuestas de los chicos. Durante la lectura es notable la desigualdad económica y social que se vive entre el alumnado.

¿Qué pedían los niños?

Un niño escribió "Me gustaría unos tenis negros para protegerme los pies del frío", mientras que otro redactó: "Una bolsa de takis… Me ayudará a no tener hambre". Por otra parte, la bondad de otros compañeros destacó, dado que algunos se ofrecían para cumplir el deseo de alguien más. Asimismo, abundaron los mensajes en los que se pedía por el bien de un ser querido, por ejemplo, una estudiante sólo quería que su hermana tuviera un buen cumpleaños.

Entregar tantos regalos es una misión imposible, puesto que en el centro escolar están inscritos alrededor de tres mil estudiantes. Es por ello que Cheri Guy solicitó la ayuda de los cibernautas.

Tal vez al difundir esto podríamos hacer algo para intentar que algunas de estas cosas sucedan. Porque no hay manera, incluso si todos los maestros, si todos eligiéramos a un estudiante, no podríamos cubrirlo todo", dijo la docente conmovida.

La comunidad de TikTok se unió para cumplir los sueños de los alumnos

Final feliz

El video circuló a gran velocidad, alcanzado cifras considerables. Gracias a esto, la profesora no tuvo que esperar mucho tiempo para comenzar a recibir llamadas. El apoyo de numerosos extraños de Internet hizo posible el sueño de 300 niños, sin embargo, aún hay 650 alumnos en la lista de espera.

Hemos concedido más de 300 deseos, lo cual es sorprendente", dijo alegre.

Fuente: Tribuna Sonora