AMLO lamenta las medidas impuestas por Javier Milei en Argentina: "No estoy de acuerdo"

Comparta este artículo

Campeche, Campeche.- Este viernes, 15 de diciembre, se vivió una conferencia de prensa distinta a las que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha celebrado en los últimos cinco años y es que, el mandatario se encuentra en Campeche, inaugurando lo que sería el proyecto insignia de su administración, el Tren Maya, aunque únicamente se trataría del primer tramo, lo que ya de por sí resulta todo un evento en cuestiones de transporte y movilidad del país.

Como es costumbre, el titular del Poder Ejecutivo, respondió algunas preguntas con respecto a problemáticas de interés nacional, así como también fue cuestionado con respecto a asuntos internacionales, uno de ellos es la agitación que se está viviendo hoy por hoy en Argentina, país que durante la jornada del pasado jueves sufrió un dramático incremento en precios con diversos productos debido a las medidas económicas impuestas por el presidente Javier Milei.

Es ante esta situación que el mandatario de origen tabasqueño lamentó dichas medidas, destacando que no está de acuerdo con este tipo de políticas, puesto se trata de una estrategia que ya se habría aplicado con anterioridad con el paso de Carlos Menem. Asimismo, Obrador solicitó a los argentinos que eviten caer ante cualquier “provocación”: “Fue la voluntad de la mayoría de los argentinos, pero no estoy de acuerdo con esas políticas. Es como regresar a lo que no funcionó”, sentenció el morenista.

¿Qué está pasando en Argentina?

Desde hace varios meses, el país sudamericano ha sufrido una inflación que alcanzó el 160,9 por ciento, el pasado mes de noviembre, lo que significaba todo un reto para el comienzo de la administración del Gobierno ultraliberal de Javier Milei, quien en días atrás anunció un plan radical para poner un freno al notable aumento de precios, en el que se incluye un fuerte ajuste fiscal, así como la disminución de subsidios estatales en servicios públicos y transporte, mismo que se estaría aplicando para el próximo mes de enero.

Javier Milei aplica plan de "shock" para mejorar la economía de Argentina

Es bajo este contexto que el pasado jueves, 14 de diciembre, se registró una depreciación del peso argentino, así como también hubo un notable incremento en costos de productos en supermercados y gasolineras. Pero esto no sería todo, puesto el día de ayer, el medio argentino, Infobae, reportó que se espera una alza del 40 por ciento en precios en estos días: “No recibimos ninguna lista en firme post-anuncios, pero las esperamos para estas horas con una suba promedio del 40 por ciento”, declararon algunos comercios

Fuentes: Tribuna