Avioneta cae y choca contra camión en autopista de EU; ambos vehículos estallan en llamas

Carolina del Norte, Estados Unidos.- La noche del pasado jueves, 15 de diciembre, se registró un accidente digno de película, en Carolina del Norte, Estados Unidos, sitio en el que una avioneta chocó contra un camión de remolque, en plena autopista. Afortunadamente para todos los involucrados, no se registró ninguna víctima fatal, puesto lograron ponerse a salvo segundos antes de que la aeronave estallara en llamas.

Según informes, la avioneta pertenecía a LIFT Academy y despegó del Aeropuerto Internacional de Myrtle Beach, en Knoxville, Tennessee, a las 13:51 horas con normalidad, pero poco antes de las 20:00, el piloto se contactó con la torre de control para solicitar asistencia, puesto se percató de que el motor del vehículo aéreo comenzaba a perder potencia, lo que significaba que, en cualquier momento, podrían caer.

“¡May Day! ¡may day! Estamos perdiendo toda la potencia del motor. Parece, sinceramente, que aunque hagamos nuestro mejor planeo, no lo lograremos, así que hay algo más cerca que pueda generar algo de flujo ascendente, háganlos saber”, pidió el piloto al control de tráfico aéreo.

Según datos de la Patrulla de Caminos del Estado de Carolina del Norte, el avión chocó contra los cables eléctricos que se encuentran en la I-26, para luego estrellar su ala contra un camión de remolque que estaba en la Interestatal 26, cerca del Aeropuerto Regional de Asheville, de acuerdo con el reporte emitido por la Administración Federal de Aviación. Reportes indican que la avioneta estaba ocupada por dos pasajeros, que se mantienen como anónimos.

De acuerdo con datos de medios locales, ambos sujetos resultaron con heridas que no ponen en riesgo su vida, lo que de alguna manera les permitió escapar de la aeronave, antes de que ésta estallara en llamas. Por otro lado, el conductor del camión también logró escapar a tiempo, por lo que no resultó herido. Cabe señalar que, justo antes de que el avión se estrellara, el piloto logró ponerlo nuevamente en marcha, pero este halo de esperanza no duro mucho tiempo.

“El avión está a unas cuatro millas del campo. Lograron volver a ponerlo en marcha. Están a media potencia. Dos almas a bordo, 30 galones de combustible”, indicó el controlador de tráfico aéreo.

Hasta el momento se desconoce qué fue lo que ocasionó el accidente; sin embargo, la Administración Federal de Aviación Federal y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, comenzaron con las respectivas investigaciones y, es posible que, conforme avancen los días, surja mayor información relacionada al caso. En tanto, algunos internautas manifestaron su alegría al enterarse de que todos los involucrados lograron salvarse de tan aparatoso accidente.

Fuentes: Tribuna