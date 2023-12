FDI afirma haber matado a más de 2 mil combatientes palestinos desde el 1 de diciembre

Comparta este artículo

Franja de Gaza.- Las cifras de esta guerra están alcanzando alturas vertiginosas. El ejército israelí dijo el jueves que había matado a más de 2 mil combatientes palestinos desde el 1 de diciembre, cuando finalizó una tregua de una semana en la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza. En las últimas 24 horas, sus aviones también atacaron 230 objetivos en el enclave palestino.

"Desde el fin de la tregua, nuestras fuerzas han eliminado a más de 2.000 terroristas por aire, tierra y mar", afirmó el portavoz del ejército, Daniel Hagari, en una rueda de prensa. Según el gobierno de Hamás en el poder en Gaza, 20 mil palestinos han sido asesinados por el ejército israelí desde el inicio de la guerra el 7 de octubre. Pese a estas cifras, el ala militar de Hamás afirmó que el objetivo marcado por Israel de eliminar el movimiento estaba "condenado al fracaso" y condicionó la liberación de los rehenes al "cese de la agresión israelí" en Gaza.

Según el gobierno de Hamás, aviones israelíes atacaron el lado palestino del paso fronterizo de Kerem Shalom (Karam Abu Salem, en árabe) entre Israel y Gaza, matando a cuatro personas, entre ellas su director Bassem Ghaben. El Ministerio de Salud del grupo terrorista anunció que el director general del ministerio, Mounir al-Barch, resultó herido y su hija murió en un bombardeo israelí en Jabaliya (norte).

Tras una pausa de dos días, milicianos palestinos dispararon una treintena de cohetes desde Gaza hacia Israel, donde sonaron las sirenas de alerta en varias localidades del sur y en Tel Aviv, en el centro, según los medios. Los disparos causaron daños pero no víctimas.

Por su parte, el primer Ministro Benjamín Netanyahu reiteró una vez más su determinación : "Lucharemos hasta la victoria. No pararemos la guerra hasta que hayamos alcanzado nuestros objetivos: destruir a Hamás y liberar a todos los rehenes". "Le sugiero a Hamas una cosa muy simple: rendirse o morir. No tienen otra opción. Y después de destruir a Hamas, haré todo lo que esté en mi poder para garantizar que Gaza no sea una amenaza para Israel. No hay 'Hamas-istán' o 'Fatah-Istán'."

Fuente: Tribuna Sonora