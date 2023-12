VIDEO: 1 niña y 4 adultos mueren al estrellarse una avioneta en Brasil

Comparta este artículo

San Pablo, Brasil.- Una avioneta se estrelló en San Pablo, Brasil, este sábado 23, dejando sin vida a cuatro adultos y un niño. El trágico suceso ocurrió cerca de las 9:00 horas (local), en el barrio de Jardim Universitário, precisó el cuerpo de bomberos. Cabe destacar que en el momento del accidente, se registró una fuerte lluvia en la entidad, asimismo notificaron que la nave donde viajaban tenía "los papeles en regla".

A pesar de las buenas condiciones de la avioneta, ésta se precipitó en el cielo e impactó contra el suelo, lo que provocó un incendio que terminó por matar a cinco tripulantes; los medios de comunicación utilizaron el adjetivo "carbonizados" para referirse al estado en el que se encontraban los cuerpos de los fallecidos. No está de más mencionar que las autoridades confirmaron el deceso de las personas.

El motivo detrás del accidente permanece sin certezas, por lo que se ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias y definir las causas, aunque un análisis preliminar sugiere que la avioneta cayó por el sobrepeso que llevaba, ya que la nave tenía capacidad para solo un piloto y tres pasajeros, pero en este caso llevaba una persona de más (un niño), lo que técnicamente superaba la capacidad máxima.

También se confirmó que la avioneta, fabricada en 2012 y con patente PT-ZVL, no estaba autorizada para realizar servicios de taxi aéreo. Entre las víctimas, la Policía identificó a Decides Menezes Tiago, un conocido empresario de la región de Monte Alto, dueño de una óptica y propietario y piloto de la nave. Thiago da Ótica, como le decían en la zona, había salido de Monte Alto hacia Fernandópolis para buscar a unos amigos y llevarlos a pasear en avión, confirmó su hija Tiele al medio local Globo.

“Todavía estoy intentando procesar todo. Ellos (la policía) están allí retirando las cosas, está lloviendo mucho. Van a hacer las pruebas forenses”, comentó aún muy movilizada por la noticia. “Tenía la costumbre de volar y había ido a recoger a sus amigos. La distancia era de unos 30 minutos desde Fernandópolis. Tenía su licencia hace tiempo”, sumó.

El resto de tripulantes no está bien identificado, pero se cree que el cuerpo de la menor es de la hija de uno de los amigos de Tiago, a quienes llevaba de paseo “La policía nos avisó, me dijeron los nombres, pero no conozco bien a la gente, están allí quitando las cosas”, agregó Tiele.

Fuente: Tribuna