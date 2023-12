Tiroteo en EU: Mujer balea a adolescente de 14 años que intentó allanar su casa

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- Durante el mes de diciembre, los índices delictivos suelen dispararse en gran parte del mundo, esto es debido a que muchas personas cobran sus aguinaldos y realizan diversas compras, como es el caso de aparatos electrónicos o ropa de marca. Es bajo este contexto que los asaltantes suelen cazar a sus víctimas e incluso toman riesgos importantes, como ingresar a inmuebles para realizar sus hurtos.

Un ejemplo similar ocurrió en Texas, Estados Unidos, el pasado 14 de diciembre, día en el que una mujer, de 25 años, identificada como Aleah Wallace, notó que un sujeto estaba intentando entrar a la casa que habita junto a sus cuatro hijas menores, por lo que su reacción fue tomar el arma de fuego que había comprado en días recientes y balear al asaltante antes de que éste allanara su domicilio, puesto temía que quisiera dañar a sus niñas.

Wallace, contó para el medio Fox 4 que la madrugada de aquel día, se encontraba limpiando la sala, cuando escuchó un sonido proveniente de la habitación de su hija, de 8 años, por lo que acudió a ver lo que ocurría; es entonces que vio la silueta de alguien parado junto a la ventana de la menor, por lo que optó tomar el arma que compró ese preciso día y le disparó al invasor: “Fui y me quedé en el pasillo. Pude verlo parado junto a la ventana, levantándola. Simplemente disparé”, contó la mujer.

Según declaraciones de Aleah, 24 horas antes del mencionado incidente, fueron víctimas de otro asalto en su domicilio, por lo que tomó la decisión de comprar un arma para mantener a salvo a su familia: “Tengo cuatro hijas. Sólo nos quedamos allí mis cuatro hijas y yo. Simplemente estaba protegiendo a mis hijas”, comentó la mujer. Según algunos reportes, el asaltante era un joven de 14 años, identificado como Devin Baker, quien habitaba en la misma zona de departamentos con su familia.

Aleah aclaró que, cuando disparó, no pensó que el ladrón podía ser un adolescente y para cuando se enteró de ello, se sintió “devastada”, también argumentó que, de haber sabido que se trataba de un adolescente no habría detonado su arma: “No sabía que tenía 14 años cuando estaba al otro lado de esa ventana. Todo lo que sabía era que alguien podría entrar a lastimarme a mí o a mis hijos”, comentó la fémina. De acuerdo con algunos informes, el Estado no levantó ningún cargo en contra de la víctima.

Sin embargo, Aleah no puede respirar tranquila, puesto los administradores de la zona departamental se contactaron con la mujer para notificarle que tiene 30 días para desalojar la vivienda, debido a que no tendría permitido tener armas en el sitio al ser un lugar subsidiado por el Gobierno, regla que, según algunos medios locales, no existía hasta hace algún tiempo: “Dijeron que no podía tener un arma y que tenía 30 días para desalojar (mi vivienda)”. Según datos de Fox 4, los administradores no notificaron a los residentes sobre esta norma. Actualmente, el caso es investigado por un Tribunal de Texas bajo el delito de tiroteo.

Fuentes: Tribuna