Brasil: Cinco personas, entre ellos dos menores, mueren en un choque de avión

Sao Paulo, Brasil.- La mañana del pasado sábado, 23 de diciembre, justo en vísperas de Nochebuena, los miembros de toda una familia perdieron la vida en las inmediaciones de Jaboticabal, un municipio del estado de Sao Paulo, en Brasil, sitio en el que un piloto de avión logró salvar la vida de cientos de personas, a cambio de sacrificar la de él y la de los demás tripulantes de su avión, quienes requerían localizar, con urgencia, un lugar donde realizar un aterrizaje forzoso.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 horas, en la mencionada localidad, cuando el piloto y su tripulación estuvieron a punto de hacer un aterrizaje forzoso en las inmediaciones de un campo de futbol en el que se encontraban varias personas, pero al percatarse de esto, el conductor, identificado como José Ricardo Nogueira Teles, evitó hacerlo con la finalidad de salvar a la gente que estaba en el lugar, por lo que dirigió la aeronave a otro lugar.

Finalmente, el condenado avión ocupado por Delcides Menezes Tiago, de 65 años y dueño de una empresa de óptica; José, Renata García Nogueira de 39; Edson da Silva Teles, de 42; Eduarda García da Silva, de 17; y José Ricardo Nogueira Teles, de 5. Algunas personas que se encontraban cerca del lugar del incidente, pudieron grabar los hechos y en las escenas de terror se aprecia el momento de la explosión del avión.

Reginaldo Ferreira, un florista que estaba cerca del lugar del impacto, contó que los locatarios no pudieron hacer nada por rescatar a las víctimas, porque el avión explotó inmediatamente después de estrellarse, por lo que no pudieron hacer nada al respecto: “Yo estaba en mi casa, me acababa de levantar y escuché pasar este avión, venía intentando aterrizar por aquí cerca, varias veces, pero no tuvieron éxito.”

El mismo testigo, contó que, por lo que pudo apreciar, el motor del avión, un RB-10 monomotor del año 2012, “estaba fallando”, por lo que acudieron al campo de futbol con la esperanza de aterrizar, pero al percatarse de que había gente en el lugar, tuvieron que buscar otro sitio para poder descender, lamentablemente no lo lograron, porque ni bien se apartaron del lugar, el avión cayó en picada y explotó.

Fuentes: Tribuna