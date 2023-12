AMLO critica a Javier Milei, presidente de Argentina, por políticas de violencia y represión

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, viernes 29 de diciembre del 2023, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre las nuevas políticas que ha implementado en Gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, las cuales apelan el uso de la violencia y la regresión en las protestas.

Ante la prensa, el mandatario tabasqueño López Obrador se lanzó contra Javier Milei, pues criticó este el “autoritarismo” que ha adoptado el Gobierno de Argentina ante las protestas, las cuales son contra las medidas políticas y económicas impuestas por el nuevo mandatario de ese país, Javier Milei. Cabe recordar que, entre las sanciones, el jefe de Estado argentino ha propuesto hasta pena de cárcel para manifestantes.

No van a poder [con las medidas represivas], no funciona eso, el autoritarismo no funciona. Es cosa de no caer en la trampa de la violencia porque ahí sí. ¿Qué tienen ellos? La fuerza bruta, no tienen la razón, entonces se imponen por la fuerza, es el terror", dijo el presidente de México este viernes.