Encuentran muerto a bebé que fue secuestrado por su padre acusado de asesinato

Idaho Falls. - Una tragedia ha conmocionado a la comunidad de Idaho Falls, luego de que el bebé Zeke Best, de apenas 10 meses, fuera encontrado muerto a un costado de una carretera el sábado por la mañana. Zeke fue presuntamente secuestrado por su padre, Jeremy Albert Best, de 48 años, el mismo día en que la madre del niño, Kali Jean Randall, fue hallada sin vida en su hogar.

Los eventos comenzaron a desarrollarse cuando Jeremy Best fue visto caminando de manera extraña y completamente desnudo en una tienda general en Swan Valley. Aunque fue liberado después de una evaluación de salud mental, unas horas después se sospecha que perpetró el asesinato de su esposa, Kali Jean Randall.

La Oficina del Sheriff del Condado de Teton recibió una llamada al 911 alrededor de las 11:40 p.m. del mismo día, con ruidos de discusión de fondo. Al llegar a la residencia de los Best, los agentes encontraron a Randall inconsciente, y su muerte está siendo investigada como un homicidio.

Bebé

Jeremy Best, presunto responsable del secuestro de Zeke, se dio a la fuga después del asesinato de su esposa. Su comportamiento errático y peligroso llevó a que se emitiera una alerta Amber para movilizar a las fuerzas del orden de Idaho en la búsqueda del bebé desaparecido.

La tragedia alcanzó su punto álgido el sábado por la mañana cuando dos cazadores encontraron a Jeremy Best desn*do y haciendo declaraciones extrañas al costado de la carretera. Al revisar su vehículo, los agentes encontraron el cuerpo sin vida del pequeño Zeke.

Jeremy Best, quien estaba siendo buscado bajo sospecha de homicidio, fue detenido en el lugar hasta que pudo ser tratado por las heridas, aunque no se ha especificado la naturaleza de estas lesiones. Su camioneta fue encontrada cerca en un terraplén, y aún no está claro si Zeke estaba dentro del vehículo en el momento del descubrimiento.

El forense del condado de Bonneville, Rick Taylor, ha informado que la causa de la muerte de Zeke aún no ha sido determinada, y se llevará a cabo una autopsia forense en Boise.

La Oficina del Sheriff del Condado de Bonneville emitió un comunicado expresando sus condolencias a la familia de las víctimas y señalando que la investigación sigue en curso. Se espera que Jeremy Best enfrente cargos relacionados con el asesinato de Kali Jean Randall y la trágica muerte de su propio hijo, Zeke Best.

Fuente: Tribuna