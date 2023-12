Explota bomba en Filipinas mientras personas leían la Biblia en misa; hay 4 muertos

Comparta este artículo

Marawi, Filipinas.- El Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del ataque que dejó al menos cuatro personas muertas y otras 50 heridas. Fuentes notifican que explotó una bomba en una misa católica en el sur de Filipinas el domingo. La explosión ocurrió en el gimnasio de la Universidad Estatal de Mindanao en Marawi, la ciudad musulmana más grande del país, dijo el jefe de la policía regional, Allan Nobleza.

"Los soldados del califato detonaron un artefacto explosivo contra una gran reunión de cristianos en la ciudad de Marawi", dijo el Estado Islámico en un comunicado publicado en los canales de Telegram del grupo yihadista. Anteriormente, el presidente filipino, Ferdinand Marcos, condenó los "actos sin sentido y particularmente atroces perpetrados por terroristas extranjeros". Por su parte, el Papa Francisco aseguró que estaba "cerca de las familias, de la gente de Mindanao, que ya ha sufrido tanto". La Universidad Estatal de Mindanao dijo que se solidariza con su comunidad cristiana y las víctimas de "esta tragedia". Suspendió las clases y desplegó más personal de seguridad en el campus.

Desde su cama de hospital, Chris, un estudiante de 21 años, dijo que la explosión ocurrió durante la lectura la Biblia a las 7 a.m. "La explosión fue muy repentina y todo el mundo empezó a correr", dijo. "Cuando miré detrás de mí, había gente tirada en el suelo. No sabíamos lo que había pasado, todo pasó muy rápido". También desde el hospital, Rowena Mae Fernández, de 19 años, dijo al inicio no supo que se trataba de una explosión, pero que la gente estaba huyendo de la escena. "Mi compañero y yo también corrimos, aunque en un momento nos desmayamos. Es lo único que recuerdo hasta que salgo del gimnasio y me vuelvo a caer", recordó. Mis amigos lloraban porque habían visto mi herida".

El ataque se produjo después de que un ataque aéreo militar filipino matara el viernes a 11 militantes islamistas de la organización filipina Dawlah Islamiya en Mindanao. Un jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas filipinas, el general Romeo Brawner, dijo que podría haber sido un ataque en represalia por la operación militar contra las organizaciones islamistas Dawlah Islamiyah-Filipinas, Abu Sayyaf y Maute en el oeste de Mindanao. "Basándonos en la evidencia que hemos reunido, un fuerte porcentaje apunta a Maute-Estado Islámico (ISIS)", agregó Brawner.

Fuente: Tribuna