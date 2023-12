Punto de encuentro en Miami Beach enfrenta aumento de infecciones por VIH

Comparta este artículo

Miami Beach, Florida. - Ocean Drive, conocido por sus lujosos hoteles y extravagantes clubes nocturnos, se ha convertido en un foco de preocupación debido al notable aumento de las infecciones por VIH en la zona. Según datos de 2021 recientemente publicados por AIDSvu, la tasa anual de nuevas infecciones en el código postal 33139 de Florida es más de cuatro veces superior a la media nacional.

A pesar de ser un destino turístico popular que atrae a miles de personas anualmente, las tasas de VIH en Florida están en aumento, especialmente en áreas metropolitanas como Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Tampa, Orlando y Jacksonville. Los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach también se encuentran en el cinco por ciento superior de los condados de EE. UU. con tasas de infección elevadas. Wilton Manors, Overtown y Doral también presentan altas tasas de nuevos diagnósticos.

Prueba para el VIH

El Dr. Mario Stevenson, especialista en enfermedades infecciosas e investigador del VIH de la Universidad de Miami, expresó su preocupación: "La situación no parece estar mejorando. Mucha gente viene a la zona a divertirse mucho y no es consciente del riesgo de contraer el VIH. Es muy importante difundir el mensaje para que la gente conozca el riesgo".

Además, Stevenson advirtió que los mensajes de salud no están llegando adecuadamente a la población hispana: "Algunos de los mensajes que se distribuyen en torno a la concienciación sobre el VIH no se traducen bien y no están diseñados culturalmente para resonar con las comunidades vulnerables de color".

Miami Beach

Los expertos señalan que abordar la epidemia de VIH en Florida requiere un enfoque triple: identificar a las personas que lo tienen, ponerlas en tratamiento y proporcionar tratamiento preventivo a las personas no infectadas pero en riesgo.

En respuesta, Florida ha enfocado sus esfuerzos en medidas preventivas, como la PrEP, y ha llevado a cabo investigaciones para comprender mejor la situación. La Universidad de Miami ha lanzado la unidad móvil CONNECT, que busca inscribir a grupos diversos en estudios para avanzar en la comprensión de las afecciones crónicas en personas con VIH.

Aunque el VIH se puede suprimir mediante terapia antirretroviral, aún no existe una cura definitiva. Los ensayos clínicos en todo el sur de Florida están explorando nuevas opciones de tratamiento y posibles vacunas para combatir la propagación del virus.

Fuente: Tribuna