Novio se hace tendencia por abandonar a su novia en el cine por llevarlo a ver esta película

Comparta este artículo

Estados Unidos. - Uno de los planes más comunes entre parejas, como ir al cine, se convirtió en una situación polémica para una joven pareja cuando el novio decidió abandonar la sala en medio de la función. La razón detrás de esta inesperada salida fue la presencia de escenas de desnudos en la película, que según el joven, consideró una forma de "infidelidad".

El usuario de TikTok identificado como Franco Micheo (@francomicheo) compartió su experiencia, generando una oleada de reacciones en las redes sociales. En el video, expresó su incredulidad al ser llevado a ver una comedia romántica llamada Anyone by You, donde la protagonista Sydney Sweeney, conocida por aparecer sin ropa en la serie Euphoria, repetía estas escenas en la nueva película.

Micheo argumentó que presenciar esa clase de tomas en pantalla equivalía a una forma de infidelidad, ya que consideraba que buscar imágenes de personas así, ya sea en porn*grafía u otros medios, constituía una traición a la pareja. "No puedo participar en ese tipo de cosas porque no es el tipo de relación que aspiro a tener", afirmó el joven.

TikTok de Micheo

La situación tomó un giro adicional cuando Micheo lanzó un reclamo a su novia por llevarlo a ver la película. Aunque decidió abandonar la sala para no participar en lo que consideraba una situación tentadora, expresó su sorpresa y desaprobación hacia su pareja por exponerlo a dicha situación.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, y varios internautas cuestionaron la veracidad de la historia. Comentarios como "¿Es broma, verdad?" y "Tratando de descubrir si es verdad o es broma" fueron comunes en la sección de comentarios de TikTok.

La historia plantea preguntas sobre las diferentes perspectivas y límites en las relaciones, generando un debate en línea sobre las actitudes hacia la sexualidad en el contexto de las parejas. Por fortuna para sus fans después aclaró que sí, había sido una broma.

Fuente: Tribuna