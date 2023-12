Alerta en el mundo por nueva cepa de Covid-19 que podría propagarse en Navidad; esto se sabe

Comparta este artículo

Dinamarca.- Expertos en salud han emitido una advertencia sobre una nueva cepa del Covid-19 que podría desencadenar un aumento en los casos durante la temporada navideña. Se trata de una subvariante de la cepa Pirola, inicialmente detectada en Dinamarca en julio. La variante BA.2.86, derivada de Pirola, ha suscitado preocupaciones adicionales debido a su posible mayor contagiosidad, especialmente en el clima frío que favorece la propagación de enfermedades respiratorias.

La profesora Clare Bryant, experta en inmunidad innata de la Universidad de Cambridge, ha señalado que la subvariante BA.2.86 podría convertirse en la variante predominante, a pesar de que actualmente representa solo el 13 por ciento de los casos de contagio. La cepa JN.1, considerada un sublinaje de BA.2.86 Omicron, presenta una mutación en la proteína de pico del virus, lo que la hace objeto de monitoreo cercano.

Los científicos, al realizar la última secuencia genómica de la cepa hasta el 5 de noviembre, identificaron que la cepa EG.5.1 era la variante predominante en el Reino Unido. Este país, uno de los primeros en registrar casos de Covid-19, podría ser uno de los primeros en enfrentar contagios de la nueva subvariante.

Aunque no se han registrado contagios confirmados con la subvariante JN.1, la profesora Bryant ha destacado ciertas variaciones "interesantes" que no se habían observado desde las variantes Alfa y Beta en 2020 y 2021. Aunque aún no se ha confirmado su nivel de contagiosidad, la alteración en la proteína de pico sugiere una posible mayor capacidad de infección.

Bryant advierte sobre la dificultad de controlar cepas altamente contagiosas y enfatiza la importancia de la vigilancia continua. A medida que se acerca la temporada navideña, donde las interacciones sociales aumentan, las autoridades sanitarias instan a la población a mantener medidas preventivas para evitar la propagación de la enfermedad.

Es crucial destacar que la información disponible hasta el momento no confirma casos de contagio con la subvariante JN.1, pero la vigilancia activa y la investigación genómica están en marcha para comprender mejor su comportamiento y riesgos asociados.

