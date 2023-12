Al menos 25 muertos en el atentado con bomba en la escuela de Jan Yunis

Comparta este artículo

Jan Yunis, Franja de Gaza.- Un ataque israelí contra una escuela que alberga a palestinos desplazados por la guerra dejó al menos 25 muertos el martes en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, dijo el Ministerio de Salud de Hamás. Decenas de heridos, así como cadáveres recuperados entre los escombros de la escuela de Ma'an, distrito de Jan Yunis, fueron trasladados al hospital Nasser de esta localidad del sur del pequeño territorio costero, blanco de intensos ataques desde hace varios días. bombardeo del ejército israelí.

"Hace una hora, mi prima me llamó y me dijo que viniera porque el cuerpo de mi hermana estaba tirado en el patio de un colegio y no podíamos recuperarlo", dijo un hombre en entrevista con la AFP. En la escuela, afirmó haber visto "los restos de personas", pero cree que "no fue la escuela en sí la que fue atacada, sino la zona que la rodea". Explica que él mismo transportó el cuerpo de su hermana al hospital.

Muchos palestinos han encontrado refugio en escuelas u hospitales desde el inicio de los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, llevados a cabo en represalia por un ataque sin precedentes de Hamás en Israel el 7 de octubre. El ejército israelí ha afirmado en repetidas ocasiones que Hamás utilizó a civiles como "escudos humanos" y que combatientes del movimiento islamista, en el poder en Gaza desde 2007, se escondían entre los desplazados, incluso en escuelas y hospitales. Desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás, estos dos tipos de edificios o sus alrededores directos han sido atacados en la Franja de Gaza.

"Nos refugiamos en la escuela y continuaron atacándonos", dijo una mujer que abandonó su casa por miedo a los ataques aéreos y que perdió a un ser querido en el bombardeo de la escuela.

El domingo, el ejército israelí publicó un mapa que divide la Franja de Gaza en "bloques" numerados, cuyos habitantes reciben previamente la orden de evacuar urgentemente cuando un ataque es inminente.

Según la Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria de la ONU (Ocha), la zona designada para "evacuación inmediata" el domingo representaba el 20 por ciento de Jan Yunis y albergaba a unas 117 mil personas, la mitad de las cuales estaban desplazadas. La Ocha añade que alrededor de 1.8 millones de personas, o el 80 por ciento de la población de la Franja de Gaza, han tenido que abandonar sus hogares desde el inicio de las hostilidades desencadenadas el 7 de octubre por el ataque de Hamás, que causó mil 200 muertos según las autoridades israelíes. Los intensos bombardeos y luego las operaciones terrestres lanzadas el 27 de octubre, empujaron a gran parte de los habitantes del norte de este territorio superpoblado hacia el sur.

Fuente: Tribuna

Después de experimentar un ligero respiro durante una tregua de siete días, los residentes de Gaza están ahora atrapados en un perímetro cada vez más reducido sin ningún lugar adonde ir, con el acceso a Egipto cerrado para ellos e Israel imponiendo un "asedio completo".