Javier Milei busca diálogo con Elon Musk, el CEO de Tesla y dueño de X por esta razón

Argentina.- El presidente electo de Argentina, Javier Milei, ha generado revuelo en las redes sociales al responder a una publicación del multimillonario Elon Musk, dueño de la red social X, antes conocida como Twitter. Este intercambio de mensajes ha despertado el interés de la comunidad virtual, ya que Milei ha expresado su deseo de entablar una conversación con el famoso CEO de Tesla.

La conexión entre Milei y Musk comenzó cuando el empresario compartió en sus plataformas digitales un video de una entrevista realizada al político argentino. En esta entrevista, Milei citó una controvertida frase de Milton Friedman, filósofo y economista, destacando la importancia de la libertad sobre la igualdad. La frase pronunciada por Milei generó reacciones encontradas en la audiencia.

En el mismo video, Milei hizo referencia a John Stuart, señalando que una sociedad que pone demasiado énfasis en la igualdad eventualmente se convierte en una sociedad de saqueadores. Asimismo, expresó su opinión sobre la justicia social, argumentando que es injusta y que buscará reducir el tamaño del Estado, privatizar lo privatizable e incluso dolarizar la economía argentina.

El CEO de Tesla, Elon Musk, compartió este video en sus redes sociales, pero no emitió comentarios directos sobre el contenido de la entrevista. A pesar de su silencio, muchos internautas interpretaron este gesto como un respaldo a los ideales expresados por Milei, especialmente después de que Musk comentara en X que la victoria de Milei traería prosperidad a Argentina tras los resultados electorales del 19 de noviembre.

En respuesta al video compartido por Musk, Javier Milei utilizó su cuenta de Twitter para escribir: "we need to talk, Elon...” (necesitamos hablar, Elon...). Este mensaje, una invitación al diálogo con el reconocido empresario, ha captado la atención de miles de usuarios en las redes sociales y ha generado especulaciones sobre el posible contenido de una futura conversación entre ambos.

Hasta el momento, Elon Musk no ha respondido a la propuesta de Milei. Sin embargo, el tweet del presidente electo argentino ha cosechado más de cinco millones de impresiones y ha obtenido más de 80 mil "me gusta". Este encuentro virtual entre la política argentina y la figura empresarial de Musk promete seguir generando interés y debate en las redes sociales.

Javier Milei, conocido por sus posturas ultraliberales y críticas hacia la izquierda, ha sido una figura polémica durante su campaña electoral, proponiendo medidas audaces como la privatización de sectores estatales y la eliminación de ministerios para reducir el tamaño del Estado.

