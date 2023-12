"Le di amor y me pagó mal": El último mensaje de Daniel, antes de matar a Jazmín en Argentina

Comparta este artículo

La Plata, Argentina.- El pasado jueves, 30 de noviembre, Jazmín D’Alessandro, de 15 años, salió de paseo junto a cuatro amigos y su novio, Daniel Alberto Sasiain, de 25, pero no volvió a su casa, puesto su pareja la golpeó y la arrojó desde el primer piso de un edificio, luego de acusarla de serle infiel. A varios días del crimen, trascendieron las publicaciones en redes sociales del imputado, las cuales desataron indignación en Internet, puesto en la última acusa a la menor de haberle pagado “mal”.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de La Plata, Argentina, hace aproximadamente hace 1 semana, cuando el grupo de amigos decidió ingresar a un edificio en construcción con la intención de lanzar algunas rocas a los transeúntes; es entonces cuando Jazmín y Daniel comenzaron a discutir por una supuesta infidelidad cometida por la adolescente. Según declaraciones de los testigos, el pleito se intensificó al grado en el que el imputado comenzó a golpear a la joven, posteriormente la arrojó de uno de los balcones del edificio.

Las primeras indagatorias indican que la quinceañera no falleció de inmediato, pero sí terminó por perder la vida a causa de la golpiza y la gravedad de sus heridas derivado de haber caído de una altura superior a los 2 metros. Minutos después, llegó la policía a la escena del crimen, sitio en el que continuaban los amigos de Jazmín y Daniel. Los oficiales comenzaron a interrogar a todos, por lo que los jóvenes denunciaron a Sesiain como el feminicida de su amiga.

Ante esta situación, el imputado intentó pasar por desapercibido y negó todo, también se cambió el nombre, hecho que hizo sospechar a las autoridades, por lo que fue detenido y trasladado ante la Policía Científica. A raíz de la detención, salieron a la luz diversas publicaciones de redes sociales, en las que Daniel habría presumido el amor que sentía por Jazmín: “Nosotros sí somos reales, hasta la muerte (…) Nadie nunca nos va a separar, eso te lo puedo asegurar. Te amo una banda mi amor”.

En otra de sus publicaciones, Daniel declaró: “Te amo infinitamente, no sabes lo feliz que me haces. Te amo y nunca te voy a dejar de amar. Este amor no tiene ni comienzo ni fin, esto es para toda la vida, nunca voy a dejar de sentir lo que siento por vos”; sin embargo, el tono romántico de sus publicaciones cambió repentinamente, hecho que fue señalado por los familiares de la víctima, quienes consideran que el sujeto ya había dado señales de planear algo en contra de la adolescente.

“Hoy es un día más como cualquiera, solté el amor que tenía por una persona que le di amor y me pagó mal”, se podía leer en en una de las últimas publicaciones que el imputado hizo, justo antes de arrebatarle la vida a Jazmín.

Fuentes: Tribuna