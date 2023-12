Tras ser asaltado, comensal es baleado de manera sorpresiva en restaurante de Nueva York

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La madrugada del pasado miércoles, 6 de diciembre, un comensal y la trabajadora de un restaurante vivieron momentos de terror, cuando fueron amedrentados a punta de pistola por un asaltante. Los hechos se registraron en Broadway, Nueva York, cuando un sujeto armado, con un claro modus operandí, salió del baño del establecimiento para amenazar a sus víctimas.

Los hechos ocurrieron en un restaurante de mariscos, conocido como Seafood King Fish Market, ubicado en Washington Heights y West 163rd Street, sitio en el que se encontraba un hombre, de aproximadamente 37 años, cenando, junto a una empleada. De acuerdo con las grabaciones de las cámaras de seguridad, en determinado momento, ingresa el asaltante, vestido completamente de negro y con el rostro cubierto con un cubrebocas a juego.

Inicialmente, el sujeto se pidió un plato de comida y luego se marchó del establecimiento; 10 minutos volvió al lugar, para solicitar que le permitieran entrar al baño; luego de un rato salió blandiendo un arma color azul. Rápidamente, el amante de lo ajeno, le exige a la trabajadora y al otro comensal que entreguen sus teléfonos celulares. Acto seguido, le ordena a la empleada que le dé todo el dinero que hay en la caja registradora y la introduzca en una bolsa negra de plástico.

Asaltante balea a comensal en restaruante de Nueva York

La trabajadora obedece y, una vez que le entregan su pedido, el criminal le ordena a ambos que se agachen. El comensal se agacha frente a su plato de comida, mientras que el asaltante se acerca a la puerta; parece ser que todo está a punto de terminar, pero justo antes de irse, el asaltante le dispara al otro cliente en la cabeza. Según reportes del teniente John Russo de la Oficina de Detectives del Coordinador de Investigaciones del Comandante para la ABC 7 Evewitness News, el otro masculino recibió el impacto de bala en la mejilla derecha.

Minutos después, la víctima fue trasladada a un hospital de la zona, donde fue reportado como grave, pero estable. Por otro lado, uno de los colegas de la empleada declaró para el medio The Post que este jueves, 7 de diciembre, la mesera no se había presentado a trabajar, debido a que estaba muy afectada por lo ocurrido, incluso enfatizó en que existe la posibilidad de que no volviera al trabajo: “Ella no vendrá hoy. No sabemos si volverá”, sentenció.

Fuentes: Tribuna