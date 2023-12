Tragedia en Gaza: Muere poeta palestino Refaat Alareer durante un bombardeo israelí

Comparta este artículo

Gaza.- La Franja de Gaza se viste de luto con la pérdida del destacado poeta y activista palestino Refaat Alareer, quien perdió la vida durante un bombardeo ejecutado por el ejército israelí en el norte de la región. Alareer, profesor de literatura inglesa en la Universidad Islámica de Gaza, destacó por su dedicación a contar la historia de su tierra natal a través de la poesía.

El trágico incidente ocurrió en medio de una serie de bombardeos mortales en el norte de Gaza, según informó el Ministerio de Salud local, controlado por Hamás. La noticia conmocionó a sus allegados y a la comunidad literaria de Gaza, quienes lamentaron la pérdida de un talentoso escritor comprometido con plasmar la realidad de su territorio en sus obras.

Refaat Alareer no solo fue un respetado profesor y poeta, sino también un cofundador del proyecto We are not numbers. Este proyecto buscaba conectar a autores gazatíes con mentores en el extranjero, brindándoles la oportunidad de expresar su realidad en inglés. Su labor contribuyó a la creación del libro Gaza writes back, una compilación de crónicas escritas por jóvenes autores sobre la vida en Gaza, y Gaza unsilenced.

El poeta gazatí Mosab Abu Toha expresó su dolor en las redes sociales al confirmar la muerte de su amigo y colega. Ahmed Alnaouq, periodista y amigo cercano de Alareer, destacó la importancia de su contribución literaria y activismo. Además, subrayó que el asesinato del poeta no solo es trágico, sino también indignante, representando una gran pérdida para la comunidad.

Refaat Alareer había decidido quedarse en el norte de la Franja, a pesar de la ofensiva terrestre israelí, mostrando su firmeza y compromiso con su tierra natal. Su poema If I must die (Si he de morir) adquirió gran relevancia en las redes sociales, resonando como un llamado a la esperanza y la resistencia en medio de la adversidad.

Crédito: Internet

La noticia de la muerte de Refaat Alareer llega en un contexto de tensiones constantes en la región, con llamados internacionales a un alto al fuego y la necesidad de habilitar corredores humanitarios en Gaza. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la escalada de violencia y ha instado a buscar soluciones pacíficas para el conflicto.

El legado literario y activista de Refaat Alareer perdurará, recordándonos la importancia de la libertad de expresión y la resistencia cultural en situaciones de conflicto. Su partida deja un vacío en la comunidad literaria de Gaza, pero su obra continuará siendo una fuente de inspiración y un testimonio de la lucha del pueblo palestino.

Fuente: Tribuna