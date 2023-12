VIDEO: presentadora de la BBC hizo un gesto obsceno mientras estaba en vivo

Comparta este artículo

Gran Bretaña.- Una presentadora británica de BBC News fue captada en un momento poco favorable, pues fue captada en vivo realizando un gesto ofensivo; creía que no estaba al aire durante la transmisión de su programa. El incidente sucedió el miércoles 6 de diciembre, mientras estaba a punto de iniciar el noticiero de mediodía. El incidente pasó rápido, pero no lo suficiente como para que se hiciese viral en las redes sociales.

Justo cuando la periodista se dio cuenta de su error, rápidamente cambió su postura y adoptó un estilo más profesional como si no hubiera pasado nada. Después de que se volviera viral, empezaron a publicarse todo tipo de memes y reacciones de la audiencia. Algunos internautas defendieron a la presentadora pues enseñó ese lado espontáneo y normal del día a día, sin embargo otros reprocharon la falta de educación.

Este tipo de incidentes en vivo, aunque involuntarios, no son tan extraños en los noticieros televisados en tiempo real, pero logran generar mucha atención cuando ocurren. Entre las opiniones tan variadas en internet algunos se preguntaron si la presentadora podría enfrentar consecuencias por su acto. “Espero que la despidan”, dijo uno de los usuarios en forma de crítica. Otros tomaron una visión más ligera, comentando con humor: “¡La Reina podría haberlo visto!”.

Moshiri, ante el revuelo por su gesto, no dudó en dejar un mensaje explicando lo sucedido: “Hola a todos, ayer, justo antes del final de la hora, estaba bromeando un poco con el equipo en la galería. Estaba fingiendo hacer una cuenta regresiva mientras el director me contaba desde 10-0... incluyendo los dedos para mostrar el número”.

Luego explicó que estaba haciendo el conteo y llegó a “1?, con una humorada que no pensó que saldría al aire: “¡Fue una broma privada con el equipo y lamento mucho que saliera al aire! No era mi intención que esto sucediera y lo siento si ofendí o molesté a alguien. En realidad, no estaba ‘‘dándole la vuelta al pájaro” a los espectadores ni siquiera a una persona. Era una broma tonta destinada a un pequeño número de mis compañeros”, dijo.

