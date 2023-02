Siria y Turquía reportan más de 25 mil muertos tras el sismo; rescates conmocionan al mundo

Comparta este artículo

Estambul, Turquía.- A casi una semana del devastador sismo de magnitud 7.8 grados que azotó el sur de Turquía e incluso causó afectaciones graves en Siria, las autoridades han actualizado el número de personas muertas entre ambas naciones, lo que deja un total del 25 mil 400 decesos según lo ha expuesto el presidente Recep Tayyip Erdogan, mismo que adelantó que pese a la catástrofe, comenzarán a llevarse a cabo las labores de reconstrucción en algunas de las 10 provincias turcas donde se registraron mayores daños.

Cabe destacar que aún con un número tan elevado de defunciones, se informó que las labores de rescate se mantendrán activas, especialmente cuando aún con tantas horas transcurridas, siguen causando emoción los videos donde se observa el momento en que rescatistas de alguno de los 40 países que enviaron equipos de apoyo, localizan a ciudadanos con signos vitales. Ejemplo de ello fueron dos mujeres quienes estuvieron 122 horas bajo los escombros.

Una de las rescatadas se dijo, se identificó como Menekse Tabak de 70 años, la cual estaba envuelta en una manta al momento que los estatistas dieron con su paradero. La mujer cabe destacar, fue llevada en una camilla hasta una ambulancia que ya al esperaba en la provincia de Kahramanmaras para así poder estabilizarla y asegurarse que el daño que ya presentaba no fuera mayor. Con este rescate se dijo, suman 67 los hallados en la últimas 24 horas, al tiempo que cerca de 80 mil lesionados siguen en hospitales.

"Nuestro objetivo principal es asegurarnos de que regresen a una vida normal entregándoles una vivienda permanente dentro de un año y que sanen su dolor lo antes posible", dijo Fuat Oktay, vicepresidente de Turquía.

Respecto a la reconstrucción de las zonas afectadas, el presidente de Turquía solo se remitió a adelantar que en las siguientes semanas será cuando comiencen los trabajos en cientos de edificios que se mantienen como inhabitables. Por ahora no se ha dicho a cuánto ascienden los dalos pero sí se dijo, serían miles de millones los que se requerían para habilitar tanto edificios como carreteras, aeropuertos y hospitales que se vieron afectados por le terremoto que figura como uno de los más devastadores en la historia del país europeo.

Aunque los rescates de personas con vida son parte de lo que mantiene la esperanza para no parar las labores, una noticia ha conmocionado al mundo y es que una mujer, quien estuvo bajo los escombros por un total de 104 horas fue sacaba con vida para después reportar su deceso. Los medios locales apuntaron que la fémina solo había conseguido salir para poder despedirse de su familia aún cuando su recite fue calificado como un "milagro".

La mujer en cuestión se identificó como Zeynep Kahraman de 40 años de edad, la cual fue ubicada por brigadistas de origen alemán que de inmediato viajaron a la zona de rescate para sumarse a los esfuerzos por encontrar a la mayor cantidad de personas con vida. Fueron los brigadistas los que confirmaron el deceso, noticia que dieron entre lágrimas pues esperaban que la mujer contara con una segunda oportunidad.

"Acabamos de enterarnos por el hermano y la hermana que Zeynep lamentablemente falleció en el hospital. Acabamos de informar al equipo que lamentablemente falleció y ahora estamos procesando esto en el equipo", remarcó Steven Bayer, líder del equipo alemán.

Al ser cuestionados sobre la manera en la que la mujer había sido encontrada, los brigadistas alemanes apuntaron que, a diferencia d otros supervivientes, Zeynep Kahraman no estaba atrapada sino completamente enterrada, de ahí que hallarla con vida fue motivo para asegurar que se trataba de un milagro pues muchas personas no corrieron con la misma suerte que ella. "Después de todo, estuvo realmente enterrada durante más de 100 horas. No atrapada, sino enterrada", puntualizaron los rescatistas.

