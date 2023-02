(VIDEO) Luto en México: Muere Proteo, 'perrito' rescatista mexicano que ayudaba en Turquía

Kahramanmaras, Turquía.- Militares, socorristas y binomios caninos fueron enviados de México a Turquía para ayudar en las labores de búsqueda de víctimas del terremoto y réplica que azotaron a dicho país y a Siria el pasado lunes 6 de febrero, Si bien son especialistas, esto no evita que también se vean afectados o dañados; tal es el caso de Proteo, uno de los 'perritos' entregados, que lamentablemente murió.

La nación mexicana está de luto, pues elementos del Ejército mexicano, mediante redes sociales, informaron que este domingo 12 de febrero del 2023 falleció Proteo, un 'perrito' rescatista que estaba laborando en Turquía. Si bien no se dan detalles claros sobre la causa de muerte, en un video de TikTok integrantes de la Fuerza Aérea de México y de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) detallan que "cumplió con su misión".

Confirman muerte de Proteo, perro rescatista mexicano. Foto: Twitter

Has cumplido la misión, ¡gracias por tu heroica labor!", compartió el Ejército mexicano en un mensaje en sus redes sociales.

Quiero decirte que me siento orgulloso de ti, porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador que nunca te diste por vencido. Ahora solo me queda agradecerte por haberte traído. [...] Lamentablemente no vas a poder llegar conmigo, siempre te estaré recordando. Todo México espero que siempre te recuerde, que nunca te olvide. Algún día nos volveremos a ver", enuncia en el clip el soldado Villeda, rescatista del Ejército mexicano y compañero humano de 'Proteo'-