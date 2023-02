"Repugnante": Director de Ballet en Alemania lanza heces de un perro al crítico de un diario por esta razón

Comparta este artículo

Berlin, Alemania.- Este lunes 13 de febrero, un periódico alemán exhibió al director de un ballet por haber atacado de una manera lamentable a un crítico quien había acudido al estreno de la obra 'Glaube - Liebe - Hoffnung' (Fe - amor - esperanza) la cual se lleva a cabo en la Ópera de Hanóver, algo por lo que el antes mencionado no fue el único reportado sino que a la vez la denuncia se hizo para la Policía local y la institución cultura como tal.

De acuerdo con lo expuesto por el rotativo, el pasado 11 de febrero se realizó el estreno del ballet al cual una reportera acudió; sin embargo, "se produjo un incidente repugnante" debido a que Marco Goecke, como se identificó al director del ballet, atacó de manera verbal a la crítica de danza Wiebke Hüster a quien después amedrentó de manera física, los ue le hizo pasar un momento desagradable mientras cumplía con si deber.

"Primero la amenazó con prohibirle la entrada y luego le reprochó de ser responsable de las anulaciones de los abonos", destaca la publicación.

El periódico remarcó que la crítica de danza no conocía al director de ballet de manera personal pero sí había estado escribiendo sobre su trabajo, lo que de inmediato llevó a asegurar que los insólitos de habían dado por criticas del pasado que no fueron bien tomadas por éste al grado de exigirle de una manera muy grosera que abandonar al recinto; no obstante, los ataques fueron mucho más allá pues pese a haberla insultado y atacado fisicamente, también le lanzó heces de perro.

"Sacó una bolsa llena de excremento de animal y untó el contenido en el rostro de nuestra crítica", dijo el periódico.

De manera inmediata la reportera de 57 años de edad puso la queja ante la Policía de Hanóver a la cual le explicó que había sido atacada con heces de un animal pero al no poder tener la evidencia, es decir, las hechos que el crítico llevaba consigo para atacar a la mujer, se dijo que la denuncia debería ser solo tomando en cuenta el testimonio de la fémina. Todavía no se sabe si el director del ballet será removido de sus funciones o si será detenido por este agravio.

En cuanto a la Ópera de Hanóver donde se presenta esta obra recién estrenada, tras publicarse el incidente en el rotativo para el cual escribe la crítica agraviada, únicamente ofrecieron una disculpa pública, al tiempo que se lamentaron los hechos, mas no se dijo si habrá algún tipo de investigación contra el director o si bien, la fémina y el medio serían indemnizados de alguna forma.

