Talibanes prohíben celebrar San Valentín en Afganistán: "Es mostrar simpatía hacía el Papa"

Kabul, Afganistán.- A mediados del año 2021, los talibanes tomaron el control de Afganistán, lo que significó un duro golpe para la población, debido a las estrictas políticas de este movimiento, el cual atenta, principalmente, contra la población femenina, misma que, con el pasar del tiempo, ha ido perdiendo cada vez más derechos, siendo que el último fue prohibir a las mujeres acceder a la universidad.

Recientemente, el Talibán enfocó su atención en una festividad en específico, el Día de San Valentín, el cual quedó prohibido a partir de este martes, 14 de febrero, del 2023. Si bien, esta celebración no era frecuente en Afganistán, algunas personas de los altos estratos sociales comenzaban a celebrarlas, enviando flores y comprando alguno que otro regalo para su pareja, cosa que no fue pasada por alto por los talibanes.

De acuerdo con algunos informes, en días recientes comenzaron a aparecer letreros en lugares cercanos a florerías, donde se podían leer mensajes como: "El día de los enamorados no es islámico y no forma parte de la cultura afgana, sino que es un eslogan publicitario de los infieles. Celebrarlo es mostrar simpatía hacía el papa cristiano", lo que significó un duro golpe para la gente que se dedica a comerciar flores, peluches, entre otras cosas.

Pero más allá de los letreros, los talibanes estaban dispuestos a hacerse valer, por lo que enviaron a agentes del ministerio de Prevención del Vicio y Promoción de la Virtud a patrullar por las calles, para evitar que cualquiera entrase a comprar algún regalo para aquella persona especial. Según información del Excélsior, algunos medios ya han intentado contactarse con el ministerio para cuestionarlos sobre el por qué de esta decisión, pero hasta el momento no se ha obtenido ninguna respuesta.

Una de las personas afectadas por la nueva regla del Talibán, es un florista identificado como Omar, quien reveló que varias de sus flores terminaron por marchitarse debido a las nulas ventas de este año: "Como pueden ver no tenemos clientes, la situación es muy mala. Antes teníamos muchos clientes que regalaban flores. Pero la situación económica actual de los habitantes no les permite hacerlo y, además, ya no se les permite comprarlas".

