¿Elixir de juventud? Mujer termina arrestada por matar perros y gatos; quería 'absorber su energía'

Buenos Aires, Argentina.- Uno de los delitos que se busca erradicar en el mundo entero es el maltrato animal, algo por lo que organizaciones civiles, legisladores y comunidad en general se ha enfocado en promover avances en los derechos de estos seres que, ante la imposibilidad defenderse, se vuelven blanco de ataques; sin embargo, en Argentina no se pudo hacer nada por varios perros y gatos que murieron a manos de una mujer quien, en su búsqueda de la juventud eterna, los usaba para un extraño ritual.

De acuerdo con lo expuesto por los medios locales, la mujer de avanzada edad mataba a perros y gatos y tras ello, los colocaba al interior de su refrigerador para prolongar su conservación. El motivo por el cual mantenía los cadáveres en esta condición era para 'absorber su energía' y con ello, prolongar su vida, lo que ha causado conmoción en la sociedad pues varios cadáveres aún estaban en el domicilio de la detenida.

Los espeluznantes hechos sucedieron en la provincia de San Juan donde vecinos de la mujer reportaron a la policía la presencia de un fétido olor procedente del lugar donde la mujer radica. Algunos de los testigos se preocuparon incluso por el bienestar de la mujer pues pensaron que era ella la que había muerto sola y, al no haber sido atendida por nadie, era su cuerpo en descomposición el que se percibía por le vecindario; sin embargo, tras allanar le sitio, los uniformados confirmaron que ella estaba bien pero las mascotas no tenían la misma suerte.

El reporte hecho por las autoridades remarca que al ingresar al sitio, se encontró además de los cuerpos de los felinos y caninos, cerca de 10 centímetros de excremento por toda la casa, además de un cuarto lleno de estas especies quienes no podían salir e incluso, no contaban co la atención necesaria para seguir viviendo. Se cree que los animales que estaban encerrados serían usados para el extraño ritual de la mujer quien busca solo vivir algunos años más. Tras el descubrimiento, tanto las mascotas debedles como los restos hallados en el refrigerador, fueron asegurados, al tiempo que la mujer fue detenida.

"Con ellos supuestamente se llenaba de energía y alargaba su vida, ya que, según decía, el diablo habitaba su casa", dijo ante los medios la Asociación Patitas sin Hogar.

A modo de remate, se informó que la denuncia hecha contra la mujer se había hecho desde el pasado 9 de febrero pero fue hasta el día 13 del mismo mes que se obtuvo una orden para allanar el lugar con apego a al ley. Incluso, se actualizó el estado de salud de los animales que permanecían hacinados en una de las habitaciones de la casa, de los cuales se hizo hincapié en que ya estaban bien luego de recibir atención especializada. No se sabe qué será de las mascotas y tampoco si la mujer inicia un proceso penal en su contra.

