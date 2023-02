Tras recibir mala crítica y lanzar heces a periodista; despiden al director de Ópera de Hanóver

Comparta este artículo

Hanóver, Alemania.- El pasado lunes, 11 de febrero, una curiosa noticia trascendió los medios de comunicación de Alemania, así como los internacionales, dado a que la premisa es digna de algún episodio de Doctor House. Resulta ser que el director de ballet de la Ópera de Hanóver se indignó por haber recibido algunas malas críticas por parte de una periodista, quien acudió al teatro a ver la más reciente obra de dicho artista. Al enterarse de esto, el sujeto se vengó de la manera menos ortodoxa que encontró, lanzándole heces de perro en la cara.

De acuerdo con algunos informes de medios locales, todo ocurrió en el estreno de la obra Glaube-Liebe-Hoffnung (Fe-amor-esperanza) en el teatro de la Ópera de Hanóver, en Alemania, momento en el que le director, Marco Goecke, identificó a la periodista que había dado algunas criticas negativas a su trabajo, Wiebke Hüster. El artista decidió confrontarla y le prohibió la entrada al evento, después le reprochó que, por su culpa, recibieron "anulaciones de abonos".

La discusión escaló a niveles aún más violentos, hasta que el director sacó una "bolsa llena de excremento de animal y la untó en el rostro de la crítica". Derivado de esto, la mujer, de 57 años, impuso una denuncia ante la Policía de Hanóver, pero al no contar con pruebas de los hechos, el caso no pudo progresar demasiado. Por su parte Goecke acudió a la radio local pública NDR, el pasado martes, 14 de febrero, donde se justificó por sus actos mencionando que sintió que las críticas de la Hüster eran "personales".

Goecke también mencionó que si bien, la forma en la que reaccionó no fue buena, también destacó que las críticas de la periodistas estaban al "mismo nivel que una pila de heces". Cabe señalar que al momento en que ocurrieron los hechos, la Ópera de Hanóver se limitó a lanzar un comunicado, en el que incluían una disculpa hacia la afectada, pero en ningún momento hablaron de cuál sería el destino del director teatral.

No fue sino hasta jueves, 16 de febrero, cuando la organización artística reveló que Goecke ya no colaboraría más con ellos: "Una colaboración basada en la confianza ya no es posible con Marco Goecke. Se ha llegado a un acuerdo entre las dos partes para rescindir el contrato con efecto inmediato". La Ópera destacó que se tomó la decisión de suspender al individuo y prohibirle el acceso al centro con el fin de "proteger al ballet y el teatro de cualquier nuevo perjuicio".

Fuentes: Tribuna