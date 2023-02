Buscaban una vida mejor: Hallan un camión con 40 migrantes; 18 murieron por falta de oxígeno

Comparta este artículo

Sofía, Bulgaria.- Recientemente, las autoridades de Bulgaria localizaron un camión abandonado en medio de la carretera, al abrirlo descubrieron un compartimiento secreto en el que se ocultaban cerca de 40 migrantes, de los cuales, 18 habían perdido la vida por falta de oxígeno, alimento y por las condiciones climatológicas, ya que, según indican, algunos tendrían las ropas mojadas y congeladas.

Los hechos abrían ocurrido durante la jornada del pasado jueves, 16 de febrero, cuando localizaron un camión abandonado en una carretera ubicada en las cercanías de la capital, Sofía. Según declaraciones del ministro de Salud búlgaro, Assem Medzhidiev, el vehículo tenía al menos cuatro decenas de personas, de las cuales 18 perdieron la vida por lo que parece ser asfixia, mientras que los demás se encontraban en malas condiciones.

De acuerdo con información del funcionario, varios de ellos no recibieron alimento en varios días: "Han sufrido por falta de oxígeno, su ropa está mojada, se congelan y obviamente no han comido nada en algún tiempo". Hasta el momento, las autoridades no han revelado la nacionalidad de estas personas, pero algunos medios locales declararon que la mayoría de ellos provendrían de Afganistán.

Cabe señalar que Bulgaria es conocida como una puerta de entrada al bloque europeo, por lo que regularmente personas que provienen de Turquía, Siria, Afganistán y otros países intentan utilizarlo como punto de acceso, sin embargo, este país también es identificado por la manera en la que suelen deportar a los migrantes, ya que, según información de la organización Human Righats Watchs, suelen golpear, robar, desnudar y amedrentar a quienes llegan a capturar.

Según información del ministro búlgaro, por el momento, los 22 migrantes supervivientes no serán deportados y han sido enviados a un hospital para que logren recuperar su salud, aunque se desconoce cuál será su destino tras ello; mientras tanto, las autoridades están realizando las indagatorias correspondientes para identificar y detener a los conductores del camión, quienes hasta el momento se encuentran prófugos de la justicia.

Fuentes: Tribuna