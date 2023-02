Tras ser ridiculizada por 'South Park', Meghan Markle no podría postularse a la presidencia de EU

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- El pasado miércoles, 15 de febrero, la exactriz de la serie de abogados, Suits, y su esposo, el Príncipe Harry, fueron parodiados en la serie satírica de Estados Unidos, South Park, donde los creadores, Trey Parker y Matt Stone se burlaron sin piedad de los Duques de Sussex, quienes presuntamente se habrían alejado de la familia real británica para obtener privacidad, pero su actuar ha sido criticado por el público al lanzar su propia docuserie y un libro de memorias.

Ante esta situación, la conductora Megyn Kelly declaró que esta burla habría sepultado las aspiraciones de Meghan Markle de convertirse en la presidente de Estados Unidos, hecho que si bien, la celebridad no ha mencionado abiertamente, sí fue confirmado por su propio biógrafo quien, en el verano pasado, cuando declaró que es "probable" que la oriunda de Los Ángeles esté pensando en una candidatura a la Casa Blanca.

Por su parte, mencionada presentadora declaró: "Siento que esto es un pronunciamiento de que han saltado al tiburón, no son amados y sus esperanzas de postularse a la presidencia, esperanzas informadas, están casi frustradas. Esto está sucediendo. Cuando 'South Park' se vuelve en contra tuya, ya no hay recuperación", aseguró la presentadora de televisión. Sin embargo, ella no es la única que ha dejado en claro que Estados Unidos se cansó, por así decirlo, de los Sussex.

El pasado 6 de febrero, trascendieron las declaraciones de la experta real, Kinsey Schofield, quien declaró para el medio Times, que en Los Ángeles no quieren saber nada sobre los Duques, motivo por el que han dejado de invitarlos a diversos eventos de gran importancia: "Trabajo con varios publicistas en Los Ángeles y dicen que Harry y Meghan no son considerados para eventos de alto perfil porque el temor en que todos los ojos estén puestos en ellos y eso les quitará causa. Creo que la gente está empezando a dudar en asociarse con ellos porque parecen ser una pareja dramática que se obsesiona con lo negativo".

Meghan Markle y Harry son parodiados en 'South Park'

¿De qué trataba el episodio de Harry y Meghan en 'South Park'?

El episodio se centró en los Príncipes de Canadá, quienes constantemente manifestaban que querían tener una vida normal e incluso acudieron al show Good Morning Canada, en donde se manifestaron con pancartas en las que exigían que se les dejara en paz. Tras ello, ambos abandonaron su país para vivir en Colorado, South Park, donde son cuestionados por los personajes principales sobre lo contrario de sus actitudes.

Fuentes: Tribuna