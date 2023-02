A casi un año del conflicto, China llama al dialogo entre Rusia y Ucrania; Así reaccionó Putin

Moscú, Rusia.- El próximo 24 de febrero, se cumple un año desde que inició el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, evento por el cual el país encabezado por Vladimir Putin ha sufrido una especie de veto a modo de ejercer presión para que retire a sus fuerzas armadas; sin embargo, esto solo ha elevado atención ya no entre ambas naciones, sino también con los países que s han pronunciado en apoyo al país que gobierna Volodimir Zelensky quien en muchos ocasiones ha pedido que su nación forme parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

A un día de la visita sorpresa y fugaz de Joe Biden, presidente de Estados Unidos a Kiev, el Gobierno de China se dijo estar muy "preocupado" por los acontecimientos, por lo que de acuerdo a lo expuesto por el primer ministro de Pekín, Qin Gang, todo este conflicto se está "intensificando e incluso se está saliendo de control", por lo cual llamó al diálogo entre las partes para poner fin a los ataques.

Captura de pantalla

Mientras el Gobierno de China pedía un diálogo entre las autoridades de Ucrania y Rusia, para Volodimir Zelensky la tercera guerra mundial podría estallar si el Gobierno chino da su respaldo al país ofensivo a un año del aniversario de los primeros bombardeos, lo que ha elevado mucho más a tensión especialmente cuando Alemania, Estados Unidos y Reino Unido confirmaron que no solo enredarían armas a Ucrania para defenderse, sino que además su ejército es adiestrado por las fuerzas militares de los países antes mencionados.

"Para nosotros, es importante que China no apoye a la Federación Rusa en esta guerra. De hecho, me gustaría que estuviera de nuestro lado. Por el momento, sin embargo, no creo que sea posible. Porque si China se alía con Rusia, habrá una guerra mundial, y creo que China es consciente de eso", aseveró Zelensly el pasado lunes 20 de febrero.