Tragedia: Mina de carbón se derrumba en China y deja 3 muertos y 57 desaparecidos

Pekín, China.- Este miércoles 22 de febrero, las autoridades en China informaron sobre un terrible incidente donde una mina de carbón a cielo abierto, colapsó dejando un saldo preliminar de tres personas sin vida y por lo menos 57 en calidad de desaparecidos, motivo por el cual se desplegó un fuete operativo para salvaguardar la integridad de los obreros y con ello, evitar que el lamentable número de decesos vaya en ascenso.

De acuerdo con la información proporcionada por medios locales, el incidente tuvo lugar en punto de ls 17:00 horas, tiempo de China, y la mina se encuentra situada en la provincia de Mongolia, específicamente en localidad de la Liga de Alxa. Cabe insistir que la mina no colapsó en su totalidad, sino que solo una parte fue la que se vino abajo, lo que evitó que el número de personas afectadas fuera mucho mayor que la antes descrita.

Tras el colapso, se informó que no solo los obreros quedaron sepultados, sino que además vehículos que estaban en las inmediaciones de la mina también quedaron bajo los escombros pues había más de cuatro docenas de personas trabajando. Fue por ello que no se ha revelado el número total de las personas que estaban en la mina pero el estimado permitió ubicar a 57 trabajadores que podrían debatirse entre la vida y la muerte si no son localizados.

Autoridades de la provincia de Mongolia remarcaron que hay una gran posibilidad que el número de personas muertas o incluso desaparecidas aumente en las siguientes horas; mientras tanto, cerca de 200 rescatistas se desplegaron por toda la mima a modo de rescatar a los obreros aunque no se sabe si hay más peligro de colapso. Fuerzas de seguridad en China también laboran en el sitio para llevar a cabo labores de investigación.

Mientras la comunidad lamenta este hecho, se ha argumentado que los trabajadores que están atrapados en la mina de carbón frecuentemente eran explotados, pues incluso les fue negado el periodo de descanso que se ofrece por el Festival de la Primavera o Año Nuevo Chino, el cual es de carácter obligatorio para los ciudadanos pero no para los obreros.

