Sismos sacuden al mundo: China y Argentina se 'despiertan' con estos terremotos

Ciudad de México.- Luego del devastador sismo que afectó Turquía el pasado 6 de febrero, diversos movimientos telúricos han sacudido a varios países, entre ellos, Honduras, Guatemala, Taiwán, Colombia y recientemente China, nación que la noche del pasado miércoles 22 de febrero, tiempo del Centro de México, reportó un fuerte sismo de magnitud 7.1 grados que incluso afectó a la frontera con Tayikistán.

Cabe destacar que por este siniestro, autoridades de ambas naciones no dudaron en encender las alarmas especialmente por el antecedente que se tenía en Turquía y Siria; no obstante, se dijo que no había pérdidas humanas que lamentar. Fue información del Centro Sismológico de Europa y el Mediterráneo (EMSC, por sus siglas en inglés), la dependencia encargada de revelar que el terremoto se originó en el este de la comunidad de Murghob y tuvo una profundidad de 67.3 kilómetros.

A través de las redes sociales, se han difundido videos de este movimiento telúrico que alertó a la población; sin embargo, por ahora se descartan daños graves e incluso, el Departamento de Bomberos de la localidad no cuenta con reportes de personas lesionadas o daños a las estructuras. Pese a lo anterior, se mantendrá el monitoreo constante a modo de evitar que una posible réplica afecte a los ciudadanos.

Tiembla en Argentina

Horas después del intenso sismo que sacudió a China, el cual tuvo un ajuste de magnitud de 6.8 grados, la mañana de este jueves 23 de febrero se reportó un sismo de magnitud 5.6 en la región montañosa de Salta, en Argentina, evento por el cual también se descartaron daños materiales o perdidas humanas. Medios locales aseguraron que solo se quedó en el 'susto' entre la población cercana al epicentro.

A modo de detallar los hechos, el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo informó que el seísmo sucedió en punto de las 10:01 horas y hubo una profundidad de 202 kilómetros, al tiempo que el epicentro se ubicó a 26 kilómetros al sur de Susques, localidad situada en la provincia de Jujuy. El principal motivo por el que no hubo daños, se debe a que la zona está despoblada; sin embargo, también se mantendrá la alerta ya que no es común que sucedan este tipo de movimientos en el área.

