VIDEO: A un año de la invasión a Ucrania, Volodimir Zelensky asegura que ha sido "muy difícil"

Kiev, Ucrania.- El 24 de febrero del 2022, el mundo entero se sorprendió con la noticia referente a los primeros ataques a Ucrania perpetrados por Rusia, lo que ha causado que miles de civiles y elementos del Ejército de ambas naciones, hayan muerto, al tiempo que se vive una de las peores crisis humanitarias habidas desde la Segunda Guerra Mundial a consecuencia de los desplazados con el fin de protegerse de la invasión ordenada por Vladimir Putin. A un año de este evento, Volodimir Zelensky, mandatario ucraniano, se dirigió en un mensaje a su nación y al mundo entero donde reconoció que defenderse no ha sido sencillo.

El mandatario de 45 años de edad y quien ha pedido el apoyo de Occidente para defender su territorio, al tiempo que ha solicitado también el ingreso de su país a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), envió un sombrío y contundente mensaje a los medios de comunicación internacionales el cual tituló "el año de la invencibilidad", donde de primer inicio se dirige a su nación recordando que hace un año también hacía lo mismo pidiendo calma por la guerra.

"Hace un año en este día, desde este mismo lugar como a las siete de la mañana, me dirigí a ustedes con una breve declaración, de apenas 67 segundos. Así empezó el 24 de febrero de 2022. El día más largo de nuestras vidas".

Foto: Twitter

El mensaje de 15 minutos de duración insiste en que aquel día los ciudadanos en Ucrania despertaron muy temprano por los bombardeos y, de acuerdo con lo expuesto por el mandatario, "no hemos dormido desde entonces". Haciendo referencia a las muertes que se han registrado por este conflicto bélico, Zelenzky lamentó que la mayoría de los ciudadanos que resisten por sobrevivir, actualmente tienen un contacto en su teléfono móvil que “nunca volverá a contestar el teléfono”, lo que lo llevó a reconocer que desde los hechos, recibir un mensaje con la frase '¿Cómo estas?', ha significado mucho.

Luego de dirigirse esta forma a su nación, Zelensky se tornó a prometer una victoria ante Rusia, país que a días de conmemorarse el primer aniversario de esta invasión, orilló a Vladimir Putin a remarcar que occidente fue el que detonó la guerra al lanzar amenazas que ponían en riesgo a su nación, por lo que dejó claro que "nosotros estamos empleando la fuerza para terminarla", llevándolo a confirmar a la vez a suspensión del tratado bilateral de control de armas nucleares New Start firmado en 2010 con Estados Unidos permitiendo que Moscú pueda iniciar con pruebas nucleares.

"Hemos resistido. No hemos sido derrotados. Y haremos todo lo necesario para lograr la victoria este año. Ucrania ha inspirado al mundo. Ucrania ha unido al mundo", dijo Zelensky.

Respaldado por Oleksii Reznikov, quien funge como Ministro de Defensa en Ucrania, el presidente de dicha nación prometió que a un año de este conflicto bélico, se llevaría a cabo una contraofensiva, la cual tildó de tener más fuerza e incluso, hacerse de desde mayores distancias. "En la tierra, en el mar y en el ciberespacio. Habrá nuestra contraofensiva. Estamos trabajando duro para prepararla", remató.

A un día de conmemorarse el primer año de este conflicto bélico, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), votó sobre una resolución donde se exige a Rusia que retire de manera inmediata, por completo y sin haber ninguna condición las fuerzas armadas que tiene desplegadas en el territorio ucraniano, por lo que se obtuvieron un total de 141 votos a favor, solo 7 en contra y 32 abstenciones.

Mientras tal votación se llevaba a cabo, monumentos en todo el mundo se iluminaron con la bandera ucraniana a modo de mostrar apoyo ante esta evasión. Ejemplo de ello fue la Torre Eiffel en París o el Obelisco en Argentina. En México, el embajador de Polonia, Maciej Zietara pidió segur apoyando al país que hace frente a los ataques, nación a la que consideró estar luchando de manera histórica y con patriotismo.

Foto: Especial

"No va a ser una guerra que va a terminar el día de mañana. Y no se va a terminar por la posición del gobierno ruso, que no quiere ceder sus condiciones", dijo el embajador.