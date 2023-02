No para de temblar en Turquía: Epicentro del nuevo sismo de 5.2 grados fue en el centro

Comparta este artículo

Estambul, Turquía.- A casi tres semanas del intenso sismo de magnitud 7.8 grados que afectó el sur de Turquía el pasado 6 de febrero, las autoridades locales reportaron que la cifra de muertos ha superado los 50 mil, número que permite que este evento sea considerado el más devastador en la historia de dicho país en un siglo, pues basta recordar que además el movimiento telúrico causó estragos en Siria, donde también se reportaron derrumbes y una gran cantidad de decesos. Pese a ello, la alerta no se ha apagado pues vivió a temblar en el país europeo.

De acuerdo con lo expuesto por el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (CSEM), este sábado 25 de febrero se registró un nuevo sismo de magnitud 5.2 grados, el cual tuvo una profundidad de 10 kilómetros y por ello, se percibió con una mayor intensidad entre la ciudadanía; no obstante, el epicentro no fue al sur sino al centro del país, específicamente en la provincia de Nigde, lo que dio pie a que se remarcara este nuevo fenómeno natural como no significativo pero trascendente.

Foto: Twitter

Medios locales apuntaron que el sismo sucedió en punto de las 10:27 horas, tiempo del centro de México y de inmediato causó pánico entre los residentes debido al antecedente y las miles de réplicas que se han registrado desde el primer terremoto. El epicentro se dijo, sucedió a cientos de kilómetros de la zona más devastada y donde el presidente Recep Tayyip Erdogan, ordenó comenzar a cuantificar los daños materiales a modo de reconstruir la nación.

Aunque no se han reportado daños o más decesos por este nuevo sismo, se sabe que las labores de búsqueda y rescate comienzan a llegar a su fin. En Siria basta recordar, el pasado 11 de febrero se suspendieron estas actividades luego que se confirmara que tras varios días de intensa actividad, no había habido reporte de supervivientes, lo que llevó a buscar cuerpos en lugar de vidas.

Topos regresan entre aplausos

A través de las redes sociales, el periodista Jorge Becerril quien a la vez forma parte de la agrupación Topos México, compartió un video en donde se muestra la llegada de los rescatistas la mañana de este sábado 25 de febrero a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), sitio donde fueron recibidos con ovaciones, al tiempo que resaltaron se trató de una labor difícil llena de muerte pero a la vez de mucha satisfacción por el hecho de haber acudido a ayudar.

"Estuvimos los mexicanos como siempre solidarios… somos de los primeros que llegamos y los últimos que regresamos".

Fuente: Tribuna