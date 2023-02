VIDEO: Se registra sismo ahora en Indonesia; hay 4 muertos y diversos daños materiales

Comparta este artículo

Yakarta, Indonesia.- La madrugada del lunes 6 de febrero, un fuerte sismo de magnitud 7.8 azotó el sur de Turquía, región que ya se encuentra en la frontera con Siria, dejando no solo importantes daños materiales, sino que además el saldo de personas sin vida es de más de 17 mil. Seguido de este evento, un sismo de magnitud 5.4 afectó Taiwán y tras éste, Honduras emitió el reporte de un sismo de magnitud 5.9 que incluso se percibió en Quintana Roo; ahora Indonesia atraviesa por una situación similar con un temblor de 5.1 grados.

Foto: Twitter

De acuerdo con la información oficial, el movimiento telúrico registrado en punto de las 13:28 horas, tiempo local, contó con un epicentro al sur de Jayapura y tuvo una profundidad de 22 kilómetros, lo que dejó un saldo de cuatro personas sin vida ya que hubo el colapso de una cafetería ubicada en una playa. Cabe destacar que no se conoce la identidad de los decesos, al tiempo que tampoco se ha confirmado si son las únicas pérdidas que lamentar.

"La cafetería se ha derrumbado y cuatro personas murieron ahí. Fueron aplastadas. Tras ello, cayó al mar", dijeron las autoridades.

En redes sociales se han compartido fotos y videos de este seísmos, al tiempo que el Servicio Geológico de Indonesia (BMKG, por sis siglas en inglés), pidió al resto de la comunidad no acercarse a los edificios que se encuentran dañados por este sismo, inmuebles que s sabe, van desde centros comerciales, restaurantes, centros educativos e incluso hospitales. "Pido a la población de Jayapura que se alejen de edificios que presenten grietas o daños tras el terremoto", remarcó el director de dicha dependencia, Duikorita Karnauati.

Al igual que sucede con Taiwán, Indonesia es una de las zonas con mayor actividad sísmica debido a su ubicación geográfica. Basta recordar que se encuentra sobre el denominado Cinturón de Fuego el cual está conformado por una gran cantidad de placas tectónicas y conformaciones volcánicas, lo que provoca que haya un gran registro de sismos, la mayoría de magnitudes leves aunque esto no evita que sucedan eventos de este tipo.

Por ahora no se sabe a cuánto ascienden los daños materiales pues además de edificios colapsados, hay muchos en riesgo de venirse abajo; sin embargo, se espera que haya un reporte más actualizado en las siguientes horas, especialmente con el fin de conocer si ya no hay pérdidas humanas. Del mismo modo, se espera que las réplicas no afecten más la estructura de la ciudad. "El terremoto se sintió fuerte durante 2-3 segundos. Ahora se siente que está pasando el sismo sacudiendo", dijeron las autoridades.

Fuente: Tribuna