(VIDEO) Fuerte temblor en Colombia: Sismo de 5.9 causa pánico en Bogotá y moviliza a las autoridades

Bogotá, Colombia.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la madrugada de este viernes 10 de marzo del 2023 en la ciudad de Bogotá, en Colombia, luego de que un fuerte temblor 'sacudiera' la región. De acuerdo con información del Servicio Geológico Colombiano, el siniestro tuvo una magnitud de 5.9 y se originó a 150 kilómetros de profundidad, no obstante, su percepción en la capital colombiana fue intensa.

Temblor sacudió Colombia este viernes. Foto: Internet

Medios internacionales señalaron que el sismo tuvo su epicentro en La mesa de los santos, en la región de Santander, no obstante, 'sacudió' tan fuertemente la ciudad de Bogotá que ciudadanos salieron de sus casas y elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Colombia tuvieron que movilizarse para atender a los afectados. No obstante, no se han reportado ni daños graves ni víctimas mortales por este movimiento telúrico.

Tras el temblor, el secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez Ángel, se manifestó en redes sociales, en donde aseguró que el Idiger y todo el Sistema Distrital de Emergencias ya realizaba los diligencias correspondientes en las zonas donde fue más fuerte en sismo; asimismo, señaló que las autoridades se mantienen atentas posibles emergencias. Confirmó que este fenómeno natural no dejó daños.

En este momento los equipos de atención de riesgos y desastres están haciendo una revisión en varias zonas de la ciudad para determinar si hay daños o hay personas que requieran atención" se leyó en las redes sociales del funcionario.

Si bien no se reportaron lesionados ni afectaciones, las autoridades colombianas detallaron algunas evacuaciones en conjuntos residenciales, especialmente en los sectores de El Salitre y Teusaquillo. Información del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático señaló que los mayores niveles de aceleración estuvieron en un rango de 2 a 5 cm/s2, los cuales no serían lo suficientemente altos como para causar daños en edificaciones.

