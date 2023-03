De no creer: Legisladores en Carolina del Sur quieren castigar el aborto con pena de muerte

Comparta este artículo

Carolina del Sur, Estados Unidos.- La polémica por la práctica legal del aborto en Estados Unidos ha llevado a que los gobernadores y legisladores de cada Estado que conforma el país gobernado por Joe Biden, busquen penas que causan indignación entre la sociedad, las cuales serían aplicables a las mujeres que por cualquier motivo, recurran a un aborto, entre ellas se ha considerado la pena de muerte.

Fue en junio del 2022 cuando las autoridades estadounidenses declararon inconstitucional el derecho a realizarse un aborto, medida que no significada que ya no se permitiría en territorio norteamericano, sino que dejó libre la elección de cada gobernador a declaró legal o no esta práctica, por lo que ahora dependía de la ideología de cada autoridad aplicar algún tipo de sanción para las que, como parte de una elección libre, decidirán terminar con el periodo de gestación hasta la semana 12.

Foto: Ilustrativa

La medida que fue criticada de manera internacional llevó a varios países a ofrecer ayuda a las mujeres estadounidenses a practicarse abortos siempre y cuando pudieran costear los viajes, tal fue el caso de Canadá, iniciativa a la cual se sumaron algunas empresas que facilitaban los viajes y con ello, evitar un retraso en los derechos de las mujeres respecto a la maternidad. Ahora, bajo a premisa de que cada Estado es libre de elegir si el aborto es legal o no dentro de su territorio y bajo qué condiciones, en Carolina del Sur se busca impartir penas a quienes acaben con un embarazo, lo que implica castigos de pena de muerte.

La iniciativa fue propuesta por legisladores del Partido Conservador dominada Acta de Protección Prenatal de Carolina del Sur 2023, la cual plantea que el óvulo fecundado es ya una "persona" y como tal, cuenta con protección por parte de las leyes del Estado donde se castiga el homicidio con pena de muerte, lo que incluye a quienes pongan en marcha esta práctica y lo que a su vez ha causado indignación por parte de colectivos y congresistas, como es el caso de Nancy Mace quien expresó:

"Ver este debate en los asuntos más oscuros, a dónde hemos ido en ambos lados, ambas posturas, me perturba profundamente como mujer, como legisladora y como víctima de violación".

Foto: Ilustrativa

Dentro del Acta de Protección Prenatal de Carolina del Sur 2023, practicar un aborto y castigarlo con pena de muerte es una medida que se ha generalizado, ya que no hay distinción entre aquellas que quieran irrumpir el embarazo de manera voluntaria de aquellas que lo hacen tras ser víctimas de violación, lo que aumenta el debate sobre si la reforma debe avanzar o sigue siendo un retroceso en los derechos de las mujeres.

De acuerdo con las leyes actuales del estado respecto a la interrupción legal del embarazo, se considera de esta manera hasta la semana seis de gestación y no 12 como sucede en otros Estados o incluso países. De hacerlo después de este tiempo, se considera una practica inconstitucional que a su vez lleva a enfrentar penas de diversos tipos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) apuntó que de avanzar este tipo de clarificativo para un aborto, se da pie a la creación de clínicas clandestinas donde las mujeres exponen su integridad.

Fuente: Tribuna