Inglaterra: Acusan a en enfermera de quitarle la vida a 7 bebés y herir a 10 más; les inyectaba aire

Liverpool, Inglaterra.- Una enfermera de Reino Unido fue acusada de arrebatarle fríamente la vida a siete bebés recién nacidos bajo su cuidado, así como también se cree que pudo haber herido a otros 10. De acuerdo con algunos informes, la mujer les habría inyectado aire o los desconectaría del oxígeno, en caso de que los menores fueran prematuros y necesitaran de dicho gas para poder sobrevivir.

Los hechos ocurrieron en le Hospital Countess of Chester, en Liverpool, Inglaterra, en el año 2016, cuando las autoridades realizaron estudio a un bebé trillizo, luego de que su hermano perdiera la vida en circunstancias que resultaban razonables para las autoridades médicas de dicho nosocomio. Y es que, según se decía, el primer niño habría muerto luego de presentar síntomas de una infección estomacal.

Un día luego de esto, el segundo bebé habría comenzado a mostrar síntomas similares, por lo que las autoridades le hicieron una radiografía para descubrir lo que le estaba ocurriendo. Según información de medios como The Standard, el menor tenía gas en todo el cuerpo, pero sobre todo en el abdomen. A su vez, la enfermera encargada de cuidar a los trillizos, identificada como Lucy Letby, de 33 años, le dijo a uno de sus colegas que se sentía afectada por la situación y el aseguró que observaría a ambos bebés "como un halcón".

Fotografía de Lucy Letby

Para el día 24 de junio del 2016, el segundo bebé sufrió múltiples colapsos, mientras que su frecuencia cardíaca decreció rápidamente. El niño terminó por perder la vida horas más tarde. Presuntamente, Letby y el resto del personal habrían intentado salvarlo, pero no pudieron estabilizarlo. Luego de esto los padres del único niño sobreviviente pidieron que trasladaran al tercer infante de hospital.

Mientras tanto, las autoridades determinaron que ambos hermanos fallecieron a causa de gases en su estómago; sin embargo, el testimonio de un médico ayudó a vincular a Letby con el asesinato de otros menores, cuando descubrió a la enfermera de pie, junto a la incubadora de un bebé prematuro, al cual le cortó el tubo de respiración, por lo que sus niveles de oxígeno estaba descendiendo. El doctor aseguró que la enfermera no auxilió al bebé y desconectó el timbre de alarma, por lo que el resto de personal no se habría enterado de lo ocurrido, a no ser por la intervención de este testigo clave.

El doctor, de quien se omite el nombre, declaró para la policía: "Comencé a notar una coincidencia entre las muertes inexplicables, colapsos graves y la presencia de Letby en cada una de estas situaciones.". Actualmente, la policía continúa investigando el caso pero, como se mencionó al comienzo de esta nota, se estima que la enfermera le habría arrebatado la vida a 7 bebés y habría herido de alguna manera a otros 10.

Fuentes: Tribuna