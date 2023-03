Tras la explosión de una mina de carbón en Colombia, sube a 21 el número de trabajadores muertos

Comparta este artículo

Bogotá, Colombia.- La noche del pasado 14 de marzo del presente año, se registró una fuerte explosión en una mina de carbón ubicada en el departamento de Cundinamarca, en el centro de Colombia, lo que dejó como saldo inicial un total de 17 trabajadores desaparecidos y 11 muertos, cifras que este jueves 16 de marzo fueron actualizadas dejando un saldo de 21 mineros finados.

De acuerdo con la información proporcionada por Gustavo Petro, presidente del país sudamericano, esta sería la cifra oficial de decesos tras la explosión al interior de un túnel que conecta la mina de carbón; cabe destacar que Colombia es uno de los países que más produce este mineral y por ello suele importarlo a varios países. Por ahora no se sabe cuántas prosas estaban trabajando en la mina al momento de los hechos.

Te podría interesar Mundo Luto y desesperación azotan a Colombia: Explosión en mina deja 11 muertos y 17 desaparecidos

"Lamentablemente 21 personas perdieron la vida en este trágico accidente en Sutatausa", dijo el mandatario.

Captura de pantalla

La provincia de Sutatausa se encuentra en el departamento de Cundinamarca donde se encuentra esta enorme mina. Fue el presidente de dicha demarcación el que al momento de reportarse el incidente, confirmó que la causa fue una acumulación de gas la interior del sitio, por lo que al producirse una chispa mientras los mineros trabajaban en el lugar, fue inevitable el siniestro, al tiempo que también era complicado que los trabajadores se pusieran a salvo.

El departamento de Cundinamarca se ubica a 75 kilómetros de Bogotá, por lo que se sabe, muchas personas procedentes de la misma más resientes se dedicaban a este oficio. Se dijo que trabajar en el rescate de los mineros atrapados era de vital importancia ya que se sabía que la cantidad de oxígeno era casi nula, lo que llevó a adelantar que era probable que el saldo inicial mentara gradualmente.

Foto: Twitter

Rescatistas y mineros ubicados en las inmediaciones del siniestro acudieron con picos y palos a tratar de llegar hasta el lugar donde los trabajadores estaban atrapados. Al inicio, se consiguió ubicar a tres personas con vida pero pronto los cuerpos de emergencia dieron con 11 cadáveres. La mañana de este jueves 16 de marzo se dieron por terminadas las labores de rescate al confirmar que no había más supervivientes.

En es esnetido, Nicolás García, quien funge como gobernador de Cundinamarca, dijo en conferencia de prensa que había certeza de los decesos. "Lamentablemente no hay ya ninguno con vida, tenemos destrozado el corazón"; con estas palabras, los estatistas desplegados en seis túneles que conectaban con la mina se retiraron no sin antes haber lamentado no haber podido hacer nada por los afectados.

Leyenda

Fuente: Tribuna