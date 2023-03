VIDEO: Tras denunciar a Rusia por derribar un dron en el Mar Negro, EU muestra el momento del choque

Comparta este artículo

Washington D.C., Estados Unidos.- La mañana del pasado 14 de marzo, el Gobierno de Estados Unidos denunció a Rusia por haber provocado que uno de sus drones, el cual sobrevolaba el Mar Negro, cayera luego de haber sido impactado por un avión de caza ruso, evento que a su vez representó la primer vez que se daba un ataque de esta índole en este territorio tras haber estallado la guerra contra Ucrania, algo que el Gobierno de Putin de inmediato negó.

Con la difusión de un comunicado, Estados Unidos detalló que el avión de caza ruso había además rociado combustible al dron y acto seguido, lo había impactado en un ala, lo que causó que cayera en tierra, situación que a su vez fue motivo para denunciar que este tipo de actuar era "poco ecológica". Dado que Rusia negó los hechos, este jueves 16 de marzo elPentágono difundió las imágenes que muestran en momento exacto del choque.

"Los combatientes rusos no usaron sus armas a bordo, no entraron en contacto con el UAV y regresaron sanos y salvos a su aeródromo local", dijo Rusia negando los hechos.

De acuerdo con las imágenes difundidas por el Pentágono, en cuestión de 42 segundos se mostró al avión de caza SU-27 acercarse al dron MQ-9 y rociarlo con el combustible a modo de causar que este se incendiara tras el choque. Debido a que el dron había sido interceptado, autoridades estadounidenses informaron que se había abandonado la unidad en el Mar Negro para después haber con Rusia al respecto.

Lloyd Austin, quien funge como secretario de Defensa de Estados Unidos y el general Mark Milley, jefe del estad Mayor Conjunto, se comunicaron vía telefónica con Serguéi Shoigu, ministro de Defensa de Rusia y con el general Valery Gerasimov, jefe del Estado del país gobernado por Vladimir Putin, comunicación que se sabía, había estado en pausa desde octubre del 2022 por los conflictos con Ucrania.

Cabe destacar que tras este incidente, se mencionó que las operaciones para interceptar unidades no tripuladas eran algo común; sin embargo, se trataba de una de las primeras desde el estallido del conflicto bélico con Ucrania, lo que llevó a que el Gobierno de Volodimir Zelensky asegurara que las intenciones del mandatario ruso eran expandir el conflicto con Occidente, despertando además preocupación a nivel internacional.

Avión ruso también sobrevoló Estonia. Foto : Twitter

Acto seguido, el Gobierno de Reino Unido y Alemania confirmaron que un avión también de procedencia rusa, se encontraba sobrevolando el cielo de Estonia, país que pertenece a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); no obstante, se dejó claro que la aeronave no había penetrado el territorio del país europeo pero no por ello de dejaría a un lado el protocolo de vigilancia.

Fuente: Tribuna