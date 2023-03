Emiten orden de arresto contra Vladimir Putin por conflicto en Ucrania; ¿puede ir a la cárcel? Te contamos

Comparta este artículo

Moscú, Rusia.- El pasado 24 de febrero del 2022 el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky se dirigió a la ciudadanía para pedir calma, al tiempo de haber puesto en marcha la ley marcial mediante lo que confirmó que la guerra con Rusia había iniciado luego de haberse reportado bombardeos de parte de efectivos rusos desplegados en la nación; a más de un año de los hechos, miles de soldados han muerto, al tiempo que no se ha llegado a un acuerdo de paz que permita detener la agresión; sin embargo, la Corte Penal Internacional (CPI) ya intervino específicamente contra el mandatario ruso.

Este viernes 17 de marzo la CPI informó al mundo entero que se había emitido una orden de arresto contra Vladimir Putin, presidente de Rusia, así como contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova quien funge como funcionaria de su Gobierno debido a que ambos son señalados por deportación ilegal y traslado ilegal de menores de edad en Ucrania, por lo que se ha especulado que con ello el mandatario y su funcionaria irían a la cárcel por el conflicto bélico pero en realidad es diferente.

"(Putin) es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa", dijo la CPI.

Cabe destacar que Rusia, al igual que otras naciones, no forma parte del Estatuto de Roma por lo que el CPI no reconoce su jurisdicción. Esto significa que aunque se cuente con una orden de arresto, el Gobierno de Rusia tendría que entregar, en este caso a Putin y a Lvova-Belova ante esta institución para que con ello sean juzgados; la entrega o arresto deberá llevarse a cabo en el territorio de uno de los estados donde sí se reconozca la jurisdicción por parte de la Corte.

Lo anterior fue explicado por el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia a través de un comunicado donde Maria Zakharova, titular de dicha dependencia, explicó que: "Rusia no es miembro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Rusia no coopera con este organismo, y las posibles [pretensiones] de detención procedentes de la Corte Internacional de Justicia serán legalmente nulas para nosotros".

Los países que no forman parte de la CPI son: Corea del Norte, Ucrania, Azerbaiyán, Irán, Alemania, Israel, Estados Unidos y claro está, Rusia. En el caso del país gobernado por Zelensly, pese a no ser parte del CPI, se reconoce su jurisdicción; no obstante, al no ser así con Rusia, la orden de arresto no sería ejecutada y por ende, el Gobierno de Rusia no le da la validez que sí tendría en otras naciones.

Karim Khan, quien funge como fiscal de la Corte Penal Internacional, fue el encargado de viajar a Ucrania en días recientes y tras este viaje, se llegó a la conclusión respecto a que el secuestro de menores de edad sería considerado como de "investigación prioritaria", lo que derivó en un mensaje donde se confirmó la orden de arresto contra el mandatario ruso y la que hasta hoy se desempeña como Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa.

