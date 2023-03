5 niños pierden la vida en terrible choque automovilístico en EU; la madre envía desgarrador mensaje

Nueva York, Estados Unidos.- La madrugada de este domingo, 19 de marzo, cinco niños perdieron la vida en un devastador accidente automovilístico, luego que el conductor, quien apenas tenía 16 años, presumiblemente se quedara dormido mientras manejaba. De acuerdo con información brindada por las autoridades, el vehículo llevaba a seis menores, de los cuales, uno logró sobrevivir.

Los hechos ocurrieron en la calle Hutchinson River Parkway, en la salida de Mamaroneck Road, en el condado de Westchester, en Nueva York, Estados Unidos, alrededor de las 12:30 horas, cuando el vehículo en el que seis menores de edad, cuyas edades comprendían entre los 8 hasta los 17 años, se estrelló mientras se encontraban a bordo de un automóvil Nissan Rogue. Según información de las autoridades, todos eran parientes y se suponía que volvían a su casa, luego de pasar el día en el centro comercial.

Presumiblemente, el conductor, se habría quedado dormido cuando se encontraba al volante, por lo que habría perdido el control y terminó por estampar el auto en un árbol que se encontraba a la orilla del camino. Todas las víctimas eran del pequeño pueblo de Derby, esto según la policía. Horas más tarde, Nicole Cross, madre de algunos de los niños escribió un desgarrador mensaje en sus redes sociales.

Señor Jesús, no entiendo por qué tuviste que quitarnos a nuestros bebés. Por favor, danos fuerza Señor. Estos niños no merecían esto, ¿por qué sucede esto? Por favor, mantengan a mi familia en sus oraciones... No sé qué hacer o cómo manejar esto. Dios por favor ayúdanos