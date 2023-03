Al menos 7 pasajeros de Lufthansa van al hospital tras intensas turbulencias en pleno vuelo

Comparta este artículo

Washington D.C., Estados Unidos.- Está claramente reconocido que viajar en avión es una de las formas más seguras de hacer aunque desafortunadamente se han registrado severos accidentes que han llevado a cientos de personas a perder la vida; pese a ello, se mantiene como una de las formas adecuadas de recorrer el mundo aunque a veces las inclemencias del tiempo causan afectaciones, como recibe acaba de pasar para los tripulantes de un vuelo de la aerolínea alemana Lufthansa.

Medios alemanes confirmaron que al menos siete pasajeros del vuelo 469 con destino a Frankfurt y el cual salió desde Austin, Texas, tuvieron que ser llevados de urgencia a un hospital debido a que por las intensas turbulencias resultaron lesionados. Incluso, el mismo vuelo tuvo que hacer una parada de emergencia en la capital estadounidense para evitar que el desenlace fuera más grave. Este hecho basta decir, sucedió el pasado miércoles 1 de marzo por la noche.

Los pilotos encargados de dicho vuelo, conformaron que mientras atravesaban por este banco de turbulencias, la aeronave de Lufthansa había caído por lo menos 300 pies durante la tormenta que azotaba Tennessee y Carolina del Norte. Estos datos fueron necesarios para notificar a la torre de control que habría un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Dulles, lo que sucedió ne punto de las 21:12 horas, tiempo local.

Testigos remarcaron que las turbulencias sorprendieron a los tripulantes, por lo que muchos de los que estaban a bordo del avión no usaban el cinturón de seguridad al momento de los hechos, algo que maximizó el saldo final de lesionados. Incluso, se dijo que los hechos sucedieron al momento de servir la cena, lo que aprovecharon los pasajeros para relajarse y disfrutar del vuelo aunque no fue así.

Por un breve momento, la aeronave iba en caída libre, lo que desató pánico entre los pasajeros aunque al final, los pilotos pudieron controlar la aeronave y salir a salvo. "El vuelo 469 de Lufthansa se desvió al Aeropuerto Internacional de Dulles y aterrizó sin incidentes alrededor de las 9:10 p. m. después de que la tripulación informara haber encontrado turbulencias severas a 37,000 pies de altitud sobre Tennessee", se leyó en el reporte oficial sobre los hechos.

Dado que ya no se pudo llevar a cabo le vuelo directo desde Texas y hasta Frankfurt informó que los pasajeros fueron no solo atendidos por médicos locales, sino también indemnizados con el pago de habitaciones de hotel y servicios de taxi; no obstante, los afectados denunciaron a Lufthansa por no haber pagado otros servicios necesarios para poder aguardar a retomar el itinerario. En ese sentido, se descose si los gastos de hospitalización correrán por cuenta de la empresa.

