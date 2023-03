"Te estamos esperando": Amenazan al Lionel Messi tras balear negocio de la familia de Antonella Roccuzzo

Comparta este artículo

Rosario, Argentina.- La madrugada de este jueves 2 de marzo, autoridades en Argentina, específicamente en la provincia de Rosario, reportaron que se había registrado un ataque armado contra un supermercado el cual le pertenece a la familia de Antonella Roccuzzo, esposa del jugador de la Selección de Argentina y del Paris Saint-Germán (PSG), Lionel Messi donde además de los ataques con arma de fuego, se ubicó un mensaje amenazando al profesional del balompié.

De acuerdo con lo expuesto por medios locales, los hechos sucedieron en punto de las 03:20 horas, tiempo local en el local comercial ubicado sobre la calle Lavalle en la zona oeste de Rosario. Ahí, uniformados hallaron una cartulina con un mensaje dirigido al actual campeón del mundo por lo que de inmediato se reportó que los hechos violentos pudieron estar ligados a las barras locales.

"Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar", se lee en el mensaje.

Autoridades confirmaron que en las persianas del local se contabilizaron 14 impactos de bala, al tiempo que además se tiene registro de extorsiones sucedidas contra el local horas antes del atentado. Aunque no hay nada definido, se presume que un par de sujetos a bordo de una motocicleta habrían sido los responsables de este acto vinculado a barras bravas locales. Respecto al mensaje donde se menciona a Pablo Javkin, intendente de Rosario, se dijo que fue porque en el pasado aseveró a Miguel Ángel Russo, entrenador de la selección albiceleste que había jugadores no querían desempeñarse en el sitio debido a los problemas de inseguridad que hay.

Por el momento, la Agencia de Investigación Criminal es la encargada de recopilar información que permita saber más sobre este hecho, al tiempo de dar con la identidad de los presuntos responsables. En Rosario se sabe, la ola de violencia ha dejado ya a un total de 300 personas muertas en un lapso de 14 meses; sin embargo, es la primera vez que se hace una amenaza directa contra un jugador y más de la relevancia de Lionel Messi.

"En los últimos dos años hemos hablado de este tipo de balaceras y de todos estos hechos y hay una característica común: ninguna persecución posterior, ninguna situación de accionar, ningún enfrentamiento", dijeron las autoridades.

Mientras las investigaciones se llevan a cabo, tanto el jugador como su esposa no han mostrado su postura; no obstante, el intendente de Rosario remarcó que los actos vandálicos que han sucedido en la demarcación se deben a la omisión de las fuerzas de seguridad a quienes se les ha delegado la labor de proteger a los ciudadanos. "Es inexplicable la libertad con la que suceden estas cosas, con relación al accionar de las bancas narcos y con lo que sucede con la no persecución", dijo a medios locales Pablo Javkin.

