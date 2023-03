EU: Reportan tiroteo en escuela de Texas; un menor pierde la vida y una mujer resulta herida

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- La mañana de este lunes, algunos estudiantes junto a sus padres y tutores vivieron momento de terror en una escuela ubicada en una comunidad del área de Dallas, en Texas, Estados Unidos. De acuerdo con información de las autoridades, un menor perdió la vida, mientras que una mujer fue trasladada al hospital. Hasta el momento se desconoce la edad o el género del tirador.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:55 horas, en una escuela secundaria de Arlington, poco antes de que los menores retomaran sus actividades educativas, tras las vacaciones de primavera, según información proporcionada por el jefe de policía de la localidad, Al Jones, quien reveló que un estudiante varón perdió la vida en un hospital después de recibir un disparo, así como también mencionó que una mujer fue "rozada" por una bala, pero aseguró que sus heridas no ponen en riesgo su vida.

De acuerdo con declaraciones del jefe de policía, luego del asalto, el tirador escapó de la Escuela Secundaria Lamar, pero fue detenido luego de unos minutos por las autoridades, quienes le quitaron su arma. Hasta el momento se desconocen datos básicos como el móvil del homicidio, el tipo de arma del atacante o cómo fue que la consiguió. Si bien, Al Jones se negó a dar la edad del agresor, se sabe que fue enviado a un centro de detención juvenil.

Según información del portavoz del Distrito Escolar Independiente de Arlington, Anita Foster, la escuela se mantendrá cerrada por el tiroteo hasta el próximo miércoles, así como también puso a disposición a los consejeros escolares, para que estos atiendan a los jóvenes que se sientan conflictuados por haber atravesado por una experiencia traumática como lo podría ser un tiroteo escolar, en especial cuando uno de los atacantes sería alguien que conocen.

De acuerdo con datos de Al Jones, el ataque ocurrió en un momento en que la escuela estaría vulnerable, debido a que la policía, que regularmente se mantiene en aguardando a la escuela, no estaban en el área debido a que aún era muy temprano y los alumnos aún no entraban a clases; sin embargo, esto no significa que el centro educativo estaba vacío, ya que, hay reportes de alumnos, padres de familia y tutores que se ocultaron dentro de las aulas al escuchar los tiros.

Según algunos informes, en lo que va de este 2023, Estados Unidos ha tenido 102 tiroteos masivos, los más destacables fueron los ocurridos en Monterey Park, California, durante el Año Nuevo Chino, cuando un hombre armado ingresó a un salón de baile donde mató 10 personas e hirió a 15 más. El segundo ocurrió el 14 de febrero,cuando un exalumno ingresó a la escuela Parkland, Florida y baleó a estudiantes a profesores con su arma, un rifle semi automático AR-15. Fallecieron 17 personas.

Fuentes: Tribuna