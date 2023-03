Donald Trump arremete contra Stormy Daniels y la llama "cara de caballo" previo a su supuesto arresto

Comparta este artículo

Washington D.C., Estados Unidos.- El pasado sábado 18 de marzo, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje a través de Truth Social, plataforma digital que él creo tras el veto en otras redes socio Facebook y Twitter, donde aseguró que este martes 21 de marzo sería arrestado por la investigación que hay en su contra referente al dinero que le pagó a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels a la cual supuestamente le pagó por tener varios encuentros íntimos con él mientras estaba en campaña.

Aunque el exmandatario republicano no especificó cómo es que tuvo acceso a la información donde presuntamente se aseguraba que se ría arrestado este martes 21 de marzo, el aspirante a la presidencia hizo un llamado a sus seguidores a tomar las calles para impedir que fuera aprehendido, algo por lo que en redes sociales se ha adelantado que el Capitolio amaneció con vallas de metal a modo de ofrecer seguridad ya que fue también el llamado del empresario el que dio pie a que el Congreso de EU supiera un asalto el 6 de enero del 2021 de cara a la investidura de Joe Biden como mandatario federal.

"El candidato republicano líder y ex presidente de los Estados Unidos de América, será arrestado el martes de la próxima semana", adelantó Trump en su mensaje del sábado pasado.

La noche del lunes 20 de marzo, previo a su supuesto arresto, Donald Trump recurrió de nueva cuenta a Truth Social, espacio donde lanzó un duro mensaje contra Stormy Daniels a quien calificó de ser víctima de una posible acusación penal; incluso, el exmandatario insistió en que él es víctima del complot encabezad por la actriz de contenido explicito y hasta la tildó de tener "cara de caballo", lo que llamó la atención del público pues supuestamente él le había pagado 130 mil dólares por encuentros íntimos.

En ese sentido, Trump aseguró en su mensaje que toda esta investigación no es más que una serie de movimientos encabezados por los "horribles demócratas radicales de izquierda", frase donde además hace énfasis en el video publicado en su plataforma social. Cabe destacar que Truth solo está disponible en Estados Unidos y en Twitter se ha retomado el video pero a modo de burla.

"Ya sea la redada de Mar-a-Lago, el engaño del Comité de Deselección o la llamada telefónica perfecta de Georgia, fue absolutamente perfecta, o el complot de extorsión de Stormy 'cara de caballo' de Daniels, todos están enfermos y son noticias falsas".

En su mensaje tajante, el exmandatario quien a la vez busca llegar de nueva cuenta a la Casa Blanca en 2024, insiste en que sus "enemigos" están sumamente desesperados por aprehenderlo, algo que justificó bajo la frase de saber muy bien que solo ellos (los republicanos) pueden detener su estadía en el poder; "Y están mirando las encuestas donde no yo, sino nosotros, estamos tan arriba que ni siquiera pueden creerlo".

El mensaje difundido en la plataforma social, remata con la seguridad de Trump de no ser él el objetivo de sus "enemigos", sino que insistió en que lo que buscan es detener a todos sus seguidores, por lo que aseveró que "Sólo me interpongo en su camino. Y siempre me interpondré en su camino", frase que se ha traducido como un llamado a tomar las calles como lo hizo en días pasados.

Respecto a la investigación donde la actriz Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, se dijo que tuvo una aventura con el magnate en 2016 por el cual recibió un pago de 130 mil dólares, encuentro que era de índole confidencial al tiempo que el recurso se facturó como de gastos legales, algo que para el Estado de Nueva York es un delito pues hay falsificación de documentos.

