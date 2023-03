Tragedia en Canadá: Incendio en edificio de Montreal deja un muerto y 6 en calidad de desaparecidos

Comparta este artículo

Montreal, Canadá.- Para muchos viajeros, usar la aplicación Airbnb se ha convertido en una excelente alternativa de hospedaje, especialmente porque la mayoría de los espacios a alquilar son departamentos completos que permiten vivir una experiencia como de 'estar en casa'; sin embargo, algunas autoridades se han propuesto regular esta medida debido a que pone en riesgo la integridad de los usuarios, al tiempo que hay anomalías que infringen la ley. Este martes 21 de marzo se confirmó un incidente en un edificio de Canadá donde tras in un incendio, perdió la vida una persona.

Fue el pasado lunes 20 de marzo cuando Valérie Plante, alcaldesa de Montreal, ciudad ubicada en Canadá, se comprometió ante la ciudadanía a regular este tipo de hospedaje debido a que el jueves 16 de marzo se registró un incendio en un edificio habitacional ubicado al este de Canadá donde una persona resultó muerta, al tiempo que seis más figuran en calidad de desaparecidos, ciudadanos a los que todavía buscan.

De acuerdo con los primeros reportes, durante el siniestro el equipo de Bomberos reportó que una persona estaba desaparecida; sin embargo, con el paso del tiempo y las labores de rescate, se reveló que dentro del edificio que funciona para esta aplicación y el cual cuenta con 130 años de antigüedad, había todavía siete personas por ubicar, ciudadanos que se dijo, algunos eran originarios de Estados Unidos.

Foto: Twitter

Mientras el número de desaparecidos era todavía de siete, la tarde del domingo 19 de marzo se consiguió ubicar los restos de una persona lo que confirmó su deceso y dejó pendiente el hallazgo de seis inquilinos más. Por este evento, David Shane, quien funge como inspector de la Policía en Quebec, remarcó que se mantendrán las labores de búsqueda hasta ubicar el paradero de las personas de las cuales no se han ofrecido más detalles.

En conferencia ante medios, el funcionario antes mencionado señaló que el mismo jueves, fecha en la que se inició el incendio, nueve personas resultaron lesionadas de las cuales dos fueron hospitalizadas de emergencia; sin embargo, no se sabe el estado de salud de los lesionados, ya que hasta ahora el objetivo era el de controlar las llamas y ubicar a todos los resientes del lugar.

Pese a que han pasado algunos días, las autoridades en Montreal no han podido determinar las causas del incendio ya que solo se adelantó que de manera ilegal operaba como espacio destinado a Airbnb y por ello se prometió endurecer las normas para este tipo de hospedaje que se encuentra en todo el mundo, lo que a su vez llevó a adelantar a que cada espacio destinado a este tipo de servicios, deberá contar con un permiso especial dado por el Gobierno.

Foto: Twitter

"Lo que sucedió aquí es una completa tragedia. Claramente, no estaríamos en esta posición si estuviéramos lidiando con una empresa que se toma en serio sus responsabilidades y le dijera a estos propietarios que si no tienen un certificado, no pueden rentar su unidad. Y eso obligaría a las personas que quieren actuar de forma ilegal y no pagar impuestos a no evadir sus responsabilidades", dijo Valérie Plante.

Fuente: Tribuna