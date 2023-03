VIDEO: 12 muertos y más de 200 heridos, el saldo del terremoto que azotó Afganistán y Pakistán

Comparta este artículo

Jorm, Afganistán.- Los siniestros mortales en este año no paran, y es que para la ciencia no es posible predecir los sismos ni otra clase de temblores en ninguna parte del mundo. A la lista de países afectados se suman Afganistán, Pakistán e India, en el continente asiático, luego de que la noche del pasado martes un terremoto de 6.5 'azotara' esas regiones. Este fenómeno natural cobró la vida de 12 personas; no obstante, el número de víctimas mortales podía aumentar ya que además dejó más de 200 heridos.

De acuerdo con el Centro de Estudios Geológicos de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) el terremoto ocurrió la noche del pasado martes 21 de marzo del 2023, alrededor de las 21:17 horas, tiempo local, y tuvo su epicentro en el noreste de Afganistán, cerca de la ciudad de Jorm, en la provincia de Badajshán. Además, este logró percibirse en Kabul, Islamabad y Nueva Delhi, las respectivas capitales de Afganistán, Pakistán e India, las naciones más afectadas por el siniestro.

Aunque los primeros balances sobre el terremoto señalan que murieron 12 personas, el número de víctimas mortales podría aumentar en los próximos días, ya que se han registrado un total de 215 heridos. Por otra parte, medios de Pakistán confirmaron que entre sus fallecidos está una menor de sólo 13 años de edad, quien perdió la vida en el distrito de Swat, luego de que un muro de su domicilio la aplastara durante el terremoto.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Terremoto en Afganistán y Pakistán deja 12 muertos. Foto: Twitter

Por otra parte, autoridades paquistanís informaron que al menos 160 personas resultaron heridas la nación tras el siniestro de 6.5. En tanto, el portavoz del Ministerio de mitigación de desastres de Afganistán, Shafiullah Rahimi, señaló que en la provincia de Lagmán, en el este del país, se tiene reporte de dos víctimas letales. No se confirma si este es el número total de muertos en esa región. Asimismo, las autoridades afganas han ordenado que todos los centros médicos se mantengan alerta.

Los daños estructurales aún no se terminan de contabilizar, pues según información de un portavoz de la Cruz Roja, no hay reportes oficiales de la situación en Badajshán. Cabe mencionar que el mes pasado un terremoto de 7.8 grados de magnitud y varias replicas afectaron severamente Turquía y Siria, por lo que naciones del mundo se movilizaron para apoyar con damnificados a las víctimas de este siniestro; aún no se detalla si ocurrirá lo mismo con Afganistán y Pakistán.

