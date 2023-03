EU: Sujeto le arranca la vida a su hijo de tan solo 3 meses de edad; hallan huellas de tortura

Comparta este artículo

Cherokee, Estados Unidos.- En días recientes, trascendió la noticia sobre el fallecimiento de un bebé de apenas 3 meses de edad, el posible infanticida sería el padre del niño. Si bien, las autoridades aún no cuentan con la causa de muerte, los primeros análisis del forense mostraron que el pequeño tendría heridas causadas por abuso. El médico encargado de la autopsia declaró que existe la posibilidad de que el progenitor del niño lo haya torturado hasta su último momento de vida.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de marzo, cuando Malachi Tate llevó a su hijo, Malachi Jr., al Centro Médico Cherokee, debido a que lo encontró inconsciente al regresar a su casa. El individuo le dijo a los médicos que el infante fue encontrado en el piso, por lo que creía que se había caído. Por su parte, los médicos procedieron a reanimar al niño y trasladarlo en avión al Hospital Infantil de Greenville, puesto ellos no disponían del equipo médico para salvarlo.

Los doctores se encargaron de colocarle al bebé un soporte vital y esperaban que pudiera salvarse; sin embargo, esto no pudo ser así, ya que, el infante perdió la vida el pasado miércoles, 22 de marzo, en la tarde. Cuando este tipo de casos ocurre, es natural que el cuerpo sea evaluado por un médico forense, en este caso, se trataba de Dennis Fowler, quien declaró para el medio Crime Online, que las heridas del infante no parecían a las que se haría por una caída.

El experto declaró que las lesiones Malachi Jr. parecían ser más antiguas que del 18 de marzo y estimó que habrían sido hechas, al menos, desde el 16. Fowler declaró: "Parece que este niño pudo haber sido torturado y me revuelve el estómago que un bebé indefenso haya sufrido y perdido la vida a manos de alguien que no tenía en cuenta a un ser humano. Debemos enviar un mensaje de que este tipo de comportamiento no será tolerado".

Como se mencionó al inicio de esta nota, hasta el momento se desconoce cuál es la causa de muerte de Malachi Jr., Fowler reveló que este viernes, 24 de marzo, se haría una nueva autopsia para identificar las posibles causas. Por otro lado, el Departamento de Policía de Gaffney reveló que el pasado domingo, 19 de marzo, arrestaron al padre del infante y que se encuentran actualizando los cargos de su detención.

De acuerdo con algunas estadísticas, al menos 678 mil menores fueron víctimas de algún tipo de abuso o negligencia paternal en el año 2018, en Estados Unidos. Los infantes que son más vulnerables a este tipo de maltratos son los menores de 1 año, tal y como se vio en el caso anteriormente expuesto, esto es debido a que se encuentran completamente a merced de sus padres, quienes llegan a abusar física y emocionalmente de ellos.

