VIDEO: Explosión dentro de una fábrica de chocolates en Pensilvania deja 2 personas sin vida

Pensilvania, Estados Unidos.- La tarde del viernes 24 de marzo, las autoridades y los cuerpos de emergencia en Pensilvania, en Estados Unidos, reaccionaron a una explosión sucedida en una fábrica de chocolates identificada como RM Palmer Company, sitio donde el saldo es hasta el momento de dos personas sin vida y nueve trabajadores en calidad de desaparecidos.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente tuvo lugar cerca de las 17:00 horas en la ciudad de West Reading donde se localiza esta empresa. Por ahora no se sabe qué detonó esta explosión pero las autoridades confirmaron que estaba bajo investigación. Será en los siguientes días cuando se ofrezca un reporte detallado que permita tanto a la familia de los finados como a la comunidad en general, saber qué fue lo que realmente sucedió.

Fuentes oficiales confirmaron a las autoridades que un total de ocho personas fueron llevadas de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica. En ese sentido, un portavoz de la fábrica confirmo a la cadena de televisión NBC que dos de los lesionados estaban en buenas condiciones, al tiempo que el resto recibió el alta médica de manera inmediata.

Luego de la explosión, se observaron fragmentos del inmueble volar por los alrededores, al tiempo que un fuerte incendio comenzó a consumir la fábrica. El video de los hechos rápidamente se hizo viral y ello llevó a suponer que cientos de personas serían evacuadas o incluso, habría más personas lesionadas; sin embargo, se aclaro que la situación estaba bajo control y que en adelante habría más detalles.

"Está bastante nivelado, desafortunadamente, no hay mucho que se pueda salvar. En el frente, con la iglesia y los apartamentos, la explosión fue tan grande que movió ese edificio cuatro pies hacia adelante", dijo a los medios la alcaldesa y bombera local Samantha Kaag.

La explosión en la fábrica, ubicada a 60 millas al noroeste de Filadelfia, no representó un peligro para la comunidad en general pero no se sabe cuándo es que vuelva a estar en operaciones. Esta empresa fundada en 1948 es una de las más grandes de todo el país y actualmente cuenta con un total de 850 personas bajo su nómina. Se esperaba una gran derrama económica por la pascua pero no se sabe si ofertará sus productos en esta temporada.

