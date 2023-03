Tragedia en Arkansas: Tiroteos dejan un saldo de 2 personas sin vida y 5 más en calidad de heridos

Comparta este artículo

Little Rock, Arkansas.- Durante la noche del pasado domingo 26 de marzo, las autoridades y los cuerpos de emergencia de Little Rock en el estado de Arkansas, se movilizaron debido al reporte de dos tiroteos, el primero ocurrido en punto de las 21:21 horas donde de acuerdo con el reporte inicial de los uniformados, las personas heridas no tenían riesgo de perder la vida; sin embargo momentos más tarde hubo un reporte similar donde el saldo sí incluyó decesos.

Mediante Twitter, la Policía local apuntó que el primer tiroteo tuvo lugar cerca de Asher y la Universidad. En ese punto, dos personas resultaron con lesiones de arma de fuego que, pese a las detonaciones que causaron un importante despliegue, no ponían en riesgo la integridad de los afectados. Sin embargo, momentos después hubo un reporte más donde también cerca de Asher y la Calle Adams hubo personas sin vida.

"Cerca de Asher Avenue y Adams Street, varias personas fueron baleadas, lo que resultó en dos homicidios. No sabemos si los incidentes están relacionados en este momento", destacó la autoridad en redes.

Foto: Twitter

Por este evento, el reporte final remarcó un total de siete personas baleadas que derrocó en abrir una investigación para esclarecer ambos eventos, al tiempo de conocer si hay relación entre ellos. Es importante insistir en que las autoridades hicieron énfasis en que el saldo de personas con afectaciones es preliminar por lo que con base a las actualizaciones, se iría revelando cada detalle en las redes sociales.

Respeto a los afectados por ambos tiroteos, la Policía de Little Rock se abstuvo de revelar la identidad, así como el estado de salud actual de los lesionados, esto debido a que la intención es no afectar las investigaciones. De manera extraoficial, se habla de un total de dos personas desaparecidas que también se contabilizaron en el número de personas con lesiones por arma de fuego; medios locales apuntan a que los sujetos sin ubicar pueden ser los responsables de los hechos.

Captura de pantalla

Mediante las redes sociales, miembros de la comunidad han lamentado estos actos de violencia de los que dicho sea de paso, no se ha revelado el móvil. Al momento, se sabe que ambos siniestros sucedieron a lo largo de la avenida Asher por lo que se califica como relevante saber si están relacionados. No ha habido una conferencia de prensa con detalles al respecto pero se espera que suceda más adelante.

Medios locales de la ciudad ubicada al oeste de Arkansas no han proporcionado más detalles sobre los tiroteos pero se ha dicho, la zona continua acordonada y en cuanto haya más detalles, las autoridades saldrán a revelar más detalles. Por ahora, se sigue buscando evidencia por lo que se ha contemplado la presencia de detectives quienes investigan los hechos como homicidio.

