De no creer: Donald Trump asegura que sabe cómo acabar con la guerra en Ucrania en solo 24 horas

Florida, Estados Unidos.- El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia se ha mantenido por más de un año y hasta ahora no hay indicios de terminar con los ataques, incluso luego de la intervención de mandatarios como el de Turquía o China quienes han presentado al Gobierno de Vladimir Putin una estrategia de paz que hasta ahora se mantienen como confidenciales; no obstante, el expresidente Donald Trump aseguró en una entrevista reciente que él sabe cómo acabar con dichas disputas en tan solo 24 horas.

El exmandatario de 76 años quien además ha mostrado intenciones de contender de nueva cuenta a la presidencia de Estados Unidos para 2024, ofreció una entrevista a la cadena Fox News la cual se transmitió el pasado lunes 27 de marzo, espacio donde le dijo al presentador Sean Hannity saber qué es lo que debe hacer para acabar con el conflicto entre ambas naciones.

"Si no se resuelve, lo tendré resuelto en 24 horas con Zelensky y con Putin, y hay una negociación muy fácil, pero no quiero decirles qué es porque entonces no puedo usar esa negociación", dijo.